A túrán az ázsiai ország szakemberei mellett ismert influenszerek is részt vettek. A tizenegy fős csoport két-két napot töltött Budapesten és Hévízen, ismerkedve a kínálattal, illetve a szolgáltatókkal.

A dél-koreai turisztikai delegációt Papp Gábor polgármester és Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (középen) fogadta

Forrás: Berta-Tóth Manuéla

A zalai fürdővárosban Papp Gábor polgármester is fogadta őket, aki lapunknak arról is beszélt: a dél-koreai turisták általában körutazásra jönnek Közép-Kelet-Európába, amelyek közül a legkeresettebb útvonal Magyarországot, Ausztriát és Csehországot érinti. Hazánkban egyelőre zömmel egyetlen budapesti vendégéjszaka szerepel a programjukban, a mostani study tour célja az, hogy ez a szám emelkedjen, s Hévízen, illetve a Nyugat-Balaton térségében is töltsenek időt az ázsiai vendégek.