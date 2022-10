A találkozón persze ennél jóval több akadt horogra, ám a kiírás értelmében csak az öt kilogramm feletti békés halak számítottak bele az eredménybe. Az utolsó pontyot a verseny vége előtt három perccel sikerült a Simon Attila, Gaál Lajos és Bánkövi Péter összetételű Let’s Go Carp Food csapatának megakasztania, majd rövid ideig tartó fárasztás után sikeresen ki is tudták venni a vízből a 8,74 kilogramm tömegű pontyot.

- Mi fogtuk a verseny első halát, körülbelül másfél órával a hétfői kezdés után, s az utolsót is nekünk sikerült szákolni – mondta Gaál Lajos. – A kettő között viszont nagyon kevés volt a kapás, összesen négy hallal zártuk a versenyt. Ennek ellenére nincs okunk panaszra, szerintem a maximumot hoztuk ki a lehetőségeinkből.

A szőcei horgász hozzátette, végig rossz volt az időjárás, pára, köd, eső, valamint a hajnali hidegek is nehezítették a versenyt. Mindössze egyetlen alkalommal, akkor is csak néhány órán át sütött a nap. A halak a tónak ezen a részén ezért éjszaka nem is mozogtak.

Egészen más tapasztalatokról számolt be a versenyt megnyert nagykanizsai Szunyog Carp Team tagja, Varga András. Mint mondotta, nekik szerencséjük volt a sorsolással, mert a tó északi részére kerültek, ahova éjszakánként visszahúzódtak a halak. Igyekeztek megkeresni a legiszaposabb részt, ahol rögtön a verseny elején jól beetettek.

A Varga András és Panulin Zoltán alkotta Szunyog Carp Team a 120 óra alatt összesen 26 halat fogott, ezek össztömege 270,69 kilogramm volt. A legnagyobb halért, egy 14,607 kilogrammos pontyért járó serleget is ők vehették át. A második helyen 18 darab ponttyal, 176 kilogrammal a zalalövői Szélhajtó Küszök csapat végzett, míg a harmadik a lenti Életérzés Team lett, az általuk szákolt 16 hal együttes tömege 162,9 kilogramm volt. A versenyen részt vevő 19 csapat közül egy kivétellel mindenkinek sikerült mérlegelnie, a 120 óra alatt így összesen 115 hal akadt horogra, melyek össztömege 1045 kilogrammot tett ki.