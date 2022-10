A völgy elejének termetes fenyői még sötét árnyékot vetnek, de a mögöttük megbújó cserjék, fiatal tölgyek színes levelei izzanak a fák mögött, sejtelmes világuk ezernyi szín kavalkád. Ahogy a völgy kinyílik a zöld rét szélén, leírhatatlanul szép a sokszínű erdőszél. Az őszeleji sok eső után még sokfelé élénkzöld a fák levélzete, a fák jobbára csak az ágak végén színesednek, ezért is sajátosan szépek, egyediek az idei ősz színei...

Az Azáleás-völgyhöz vezető út sárgába öltözött fái

Színes cserje a fenyők alatt

A haragos zöld keveredik a sárgával, a vörössel

A pihenőpark tűzrakójánál jókora kondér alatt tűz ég, füstje lágyan száll szét a völgyön, néhány asztalon terítő is tarkállik. Az esőbeálló alatt egy hölgy krumplik aprít.

-NAV-osok vagyunk, szakmai napunk van, s úgy döntöttünk, hogy ezt, ebben a gyönyörű környezetben töltjük el. Az Azáleás-völgy ilyenkor is csodaszép, jó érzés ide most is kirándulni. A többiek elmentek a tévétoronyhoz túrázni – mondja.

A völgyből kifele jövet összetalálkozok egy vidáman beszélgető csoporttal.

-Netán önök a NAV-osok?- köszönök rájuk.

-Miért? Látszik rajtunk? – kérdez vissza jókedvűen a csoport egyik férfi tagja, míg a többiek vidáman nevetnek a poénon, s összeállnak egy fotó erejéig a színesedő fák alatt.

Szinpompás erdőszél

Rozsdában