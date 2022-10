Első alkalommal Nálatok, laknak-e állatok? címmel hirdették meg ezt a rendezvényt még 2016-ban, azóta töretlen sikernek örvend az immár Állati sokadalom-ra keresztelt nap. Ennek központi témája idén a felelős állattartás volt, ehhez a múzeumfalu lakói, kecskék, birkák, Julis a szamár, tyúkok, libák, kacsák, valamint vadkacsák és mocsári teknős várta az érdeklődőket, akiknek elsősorban a házi kedvencekről, és felelős gondozásukról szolgáltak tudnivalókkal. A csapat kiegészült díszálatokkal, nyulakkal, különleges szárnyasokkal, valamint érkeztek lovak és kutyák, utóbbiak bemutatókkal kápráztattak el a látogatókat. A méz és a méhek fontosságáról is szólt tájékoztató, mégpedig játkos formában kóstolással egybekötve. A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdetett rajz- és fotópályázat legszebb munkáit kiállításon mutatták be. Mindezek mellett hagyományos kézműves játszóház és kirakódóvásár várta a látogatókat, no meg finom étkek és italok.