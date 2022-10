A Göcsej Kapuja Óvoda négy település - Sárhida, Bocfölde, Csatár és Bak - tagóvodáját fogja egy szervezetbe, tudtuk meg az intézményvezetőtől. Kovács Kinga Katalin érdeklődésünkre elmondta, többször nyerték el a zöldóvoda címet, a bakiak két, a sárhidaiak három alkalommal vehették át, így utóbbiak már az örökös címre pályáznak.

Fotós: Arany Gábor

- A környezetünk, a természet védelme melletti elkötelezettséget igyekszünk átadni a gyermekeknek - mondta az óvodák vezetője. - Minden évben adományokat gyűjtünk a Bogáncs állatmenhelynek, ebbe a lakosságot is bevonjuk. Nemrég kisteherautónyi tápot vittünk és takarókat, készülve már a hidegebb napokra. Ez évben rendhagyó programot szerveztünk az állatok világnapjához kapcsolódva, ehhez kértük a Vadudvar segítségét. Ma már a falvakban is kevés helyen tartanak állatokat, ezért érkezett nyuszi, tyúk, kakas, néma kacsa és különlegességként két alpaka - sorolta. - A gyerekek most közel kerülhetnek az állatokhoz, megsimogathatják, etethetik őket. Az elektronikus kütyük világában olyasmit kell kínálni, ami élményt jelent számukra, leköti a figyelmüket. A héten erdei túrát is tettek a baki gyerekek, ez pedig a zárórendezvény, egyre több hasonló programot szervezünk az élménypedagógia eszközeit felhasználva- tette hozzá Kovács Kinga Katalin.

Fotós: Arany Gábor

Az intézményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a négy tagóvodában 110 kisgyermekkel foglalkoznak. A már említett zöldóvoda cím mellett elnyerték a madárbarát, a boldog, illetve a közlekedésnevelést elismerő biztonságos óvoda címet is. Mindezek mellett a népi játékok és tánc oktatásában alkalmazott Így tedd rá módszer bázisintézménye a baki óvoda.