Mint azt Horváth Tibor, a szálloda igazgatója elmondta: a Magyar Szállodaszövetségen keresztül évek óta adnak át hasonló adományokat, korábban a Vöröskereszt megyei szervezetének, ezúttal pedig a Kanizsai Dorottya Kórháznak.

– Úgy gondoltuk, a kórháznak is nagy szüksége lehet a prémium minőségű textíliákra, hiszen az intézményben ápolt és kezelt betegeket olykor fürdetni, mosdatni kell – árulta el döntésük lényegét Horváth Tibor, aki hangsúlyozta: ezúttal 165 darab köntöst, 140 darab fürdőlepedőt és 160 darab vastag törölközőt hoztak, de ha az intézmény igényli negyedévente újabb szállítmány tudnak hozni. Az igazgató azt is jelezte: a szálloda kollektívája elkötelezett a segítségnyújtás iránt, így a jövőben – amennyiben erre igény mutatkozik – akár véradást is szerveznek a dolgozók körében.

A kórház részéről Németh Ildikó, gazdasági igazgató és Váriné Andróczi Piroska ápolási igazgató fogadták az adományt. Mint elmondták: jó helye lesz a textíliáknak, hiszen mind a fürdőlepedők, mind pedig a törölközők fogyóeszköznek számítanak, újak beszerzésére viszont csak ritkán adódik lehetőség az anyagi lehetőségek szűkössége miatt.