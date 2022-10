Közülük utóbbi játszik hazai pályán, a Békéscsaba 1912 Előre ellen az Olajbányász-stadionban. Az NB III. Nyugati csoportjában jó formát futó Kanizsa trénere, Gombos Zsolt úgy látja: az osztálykülönbség miatt a vendégek a párharc esélyesei, csapatával azonban kitűzték maguk elé a továbbjutás célját.

– Ellenfelünk nincs a legjobb passzban, hiszen a bajnokságban öt vereségen van túl zsinórban, ám ebből a mi meccsünkre nézve nem sok minden következik – vélekedett Gombos Zsolt. – Részint a bajnokság és a kupa két külön dolog, ráadásul a vendégek minden nehézségük ellenére azért csak egy osztállyal feljebb szerepelnek. A mi célunk azonban, hogy felborítsuk a papírformát. Minden lehető információt begyűjtöttünk a csabaiakról, s tudjuk, melyek a pontok, ahol eredményesek lehetünk velük szemben.

Néhány éve, szintén Gombos Zsolt edzősködése idején a két csapat összefutott már az MK-ban és akkor az ellenfél kettős győzelemmel (3-1, 1-0) jutott tovább. A zalai tréner szerint mellettük szólhat az is, hogy a párharcuk most egy meccsen dől el.

A ZTE FC-nek a hétvégi bajnokin nagyon kijött a lépés a Paks ellen (3-0), és már a lefújás után is elhangzott, a csapat nem vesz vissza szerdán sem. A szombati találkozón talán a zalaiak legjobbja volt Gergényi Bence: szerepet vállalt az első két gól előkészítésében, a harmadikat pedig maga szerezte.

– Többen is nagyon jó teljesítményt nyújtottunk – hárította el a titulust Gergényi. – A védelem is jól muzsikált, hiszen nem kaptunk gólt, az pedig külön öröm számomra, hogy segíteni tudtam én is a csapatot. Vevők vagyunk a munkára, fejlődni akarunk, amit kér Ricardo Moniz vezetőedző, azt az edzéseken is teljes intenzitással próbáljuk elvégezni. Nincs hiszti, mindenki teszi a dolgát.

A kanizsai Kondor Kristóf az előző kupafordulóban két góllal segítette elő csapata továbbjutását Fotó: Szakony Attila

Ricardo Moniz szombaton egy kérdésre válaszolva gondolkodás nélkül rávágta: ha Marco Rossi szövetségi kapitány felhívná és Gergényi Bencéről érdeklődne, azt mondaná, bátran hívja meg a keretébe, hiszen a játékos alkalmas és felkészült erre. A védő elmondta: edzőjük minden játékos önbizalmát próbálja erősíteni, de a helyén kezeli ezt. Róla pedig most már talán nem is védőként, hanem szélsőként illik beszélni, hisz úgy tűnik, új szerepkört kapott.

– Mindig a maximumra törekszem, a következő meccsen is – mondta Gergényi Bence, majd kitért a posztváltására is. – Balhátvédként is szerettem csatlakozni a támadásokhoz, de így, hogy az utóbbi időben a szélen játszom, több támadásban veszek részt. A hatvan-negyven százalékos arány megmaradt a játékomban, csak épp most a támadás került túlsúlyba. Meglepődtem, amikor egy sorral előrébb vezényeltek, de megbarátkoztam ezzel a poszttal.

A következő állomás pedig Kazincbarcika, és a kupameccsel kapcsolatban is határozott véleménye van Gergényi Bencének:

– Nincs lazaság – szögezte le. – A kupában is vannak céljaink és nem az, hogy itt megálljunk, szerintem az elszántság az előző fordulóban, Kaposváron is látszott. Ugyanúgy készülünk, mintha bajnoki jönne, és nem akarunk hibázni. A csapat jó fizikai állapotban van, bőséges a keretünk, így bírni kell a terhelést. Amúgy pedig jó hetet akarunk zárni, ami a Paks elleni meccsel kezdődött, majd folytatódik a kupacsatával, és szombaton idehaza, a Honvéd elleni bajnokival ér véget.