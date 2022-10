Az eddigi évekhez hasonlóan szeptember 30-án a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ ismét csatlakozott a Kutatók éjszakája országos rendezvényhez – tájékoztatta szerkesztőségünket a központ.

Több mint kétszázan fordultak meg az Innovációs Parkban

Forrás: ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ

Több helyszínen érdekes előadásokkal, interaktív bemutatókkal várták a látogatókat. Minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes programot. A rendezvény megvalósításában közreműködtek a központban tevékenykedő egyetemek kutatócsoportjai s a betelepült vállalkozások és ipari partnerek is. A több mint 200 résztvevő kedvére válogathatott a programok közül, átélhették, milyen egy önvezető autóban ülni, érezhették a virtuális sebesség nyújtotta élményt és egy kis időre drón- és versenyautó-pilótává is válhattak. Láthatták egy önvezető autó driftbemutatóját, szenzorokkal felszerelt járműveket, megtekinthették a központ laborjait és eszközparkját. A vállalkozó szelleműek részt vehettek egy szabadulószoba-játékban is.

A szervezők fő célja idén ugyancsak a műszaki pálya népszerűsítése volt, hiszen a zalai térség és a ZalaZONE Park fejlesztései számos mérnöki munkahelyet kínálnak jelenleg és a közeljövőben egyaránt. A Kutatási és Technológiai Központ továbbra is várja programjaira az érdeklődőket.