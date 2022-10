Ez utóbbin Cser Gábor polgármester mondott beszédet. Elsőként örömét fejezte ki amiatt, hogy a korábbi évekhez képest ezúttal nagyobb számban vettek részt a meghívottak a rendezvényen, igaz, ennek az is előfeltétele volt, hogy az elmúlt években többen is nyugállományba vonultak. A község önkormányzati vezetője hozzátette: azt a korosztályt ünneplik, amelynek élettapasztalatai nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az utódok, a fiatalabb generációk képviselői továbbvigyék az általuk megkezdett munkát, benne a falufejlesztési elképzeléseket. Bár a munkában töltött aktív évek elvileg befejeződtek, de a jelenlévők szorgos kezeinek köszönhetően gondozott porták jellemzik a települést, s a jelenlévők többsége a közösségi programokból is rendszeresen kiveszi részét, ami miatt ugyancsak köszönet illeti őket.

A szépkorúak megvendégeléssel egybekötött találkozóján Cser Regina verssel köszöntötte a meghívott vendégeket – akik az önkormányzat jóvoltából ajándékcsomagot is kaptak –, majd Kanta Judit zenés műsorát tekinthették még meg a jelenlévők, ez utóbbira a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár finanszírozásával kerülhetett sor.