A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából megvalósult program előtt a Generációk harca című könyv szerzőjével, generációkutatóval beszélgettünk, aki életkormenedzsmenttel is foglalkozik. Azt figyeli, hogy életkortól függően milyen változások történnek az agyban, idegrendszerben ahhoz, hogy az emberek megfelelően vezethessék az életüket.

– Azt is kutatom, milyen hatást gyakorolhat az ember képességeire és készségeire az, hogy melyik időszakban, korszakban született. Ezek összessége az élet minden területén, az oktatásban, a családban és a munkahelyeken komoly kihívás elé állítja a társadalmat.

Steigervald Krisztián eredetileg közgazdász, piackutatóként kezdte a pályafutását, mellette kezdett pszichológiát tanulni, de pszichodráma-asszisztens szakmával is rendelkezik. A tavaly megjelent, a Generációk harca című könyvének egyik legfontosabb célja, hogy feloldja az igaztalan sztereotípiákat.

– A mai 16–18 éveseknek más a fókuszálóképességük – fogalmazott. – A 20. századi ember még képes volt hosszú ideig figyelni és mély tartalmat befogadni, az audiovizuális szocializáció, az internet és a digitális gyerekkor eredménye lett, hogy nem képes az agy olyan tartósan figyelni és mélységében befogadni az információkat. Ezért én is interaktív beszélgetéssel bontom meg a szokványos előadási kliséket, és őket kérdezve térek rá a lényegre. Beszélgetünk arról, milyen hatása van az agyukra, a mentális egészségükre a digitális jelenlét. Van olyan statisztikai adat, amely azt mutatja, milyen gyakran érnek hozzá az okostelefonjukhoz. A szám egészen elképesztő: naponta százszor lépnek be a készülékbe, s ellenőrzik azt, valamint 3000(!) alkalommal lapozgatják vagy érintik meg. Ez olyan szinten hatással van a mentális képességeikre, amivel nincsenek is tisztában, számukra ez a normális. Ha ezt tudatosítjuk bennük, akkor talán ráeszmélhetnek, hogy ez mennyi időt elvesz az életükből.

A szakértő hozzátette, vizsgálatok hasonlítják össze a mai tinédzser életét, céljait a 20. századi tinédzserével. Arról is szó esik, hogy amikor ők születtek, 2003–2004 környékén, az internet már az élet fontos része volt.

Steigervald Krisztián szerint ugyanakkor nincs baj vagy probléma a mostani fia­talokkal. A felnőtteknek tudatosítaniuk kell magukban, hogy adtak egy új világot a gyerekeiknek, ami nagyon más, mint az elmúlt évtizedekben volt.

A fiatalok bizonytalanok, nincs jövőképük. Miként is lehetne, hiszen az elmúlt három év történései sokkolták őket, mert olyan vírussal találkozott az emberiség, amire a 21. században még nem volt példa, ahogy európai háborúra sem.

– Ráadásul becsúsztak egy audiovizuális, virtuális világba, olyan közösségi platformokon vannak jelen, mint az Instagram, a TikTok, amelyek szinte csak képekkel kommunikálnak – így a szakember. – Ahonnan azonnali visszajelzések érkeznek, ott kialakul az, hogy dopamint (boldogsághormon) termel az elismerő lájk. Az életük arra épül, hogy folyamatos megerősítések záporoznak, ami egyfajta "dopaminbomba-jelenséget" generál az agyban. Ha az iskolában hat órán keresztül nem jön visszajelzés a pedagógustól, dopaminelvonási tünetek alakulnak ki. Olyan érzése lesz, mintha az érdektelenség mocsarába süllyedne, a nárcisztikus és depressziós hajlamú gyerekeknél gyorsan kialakulhat a depresszív állapot.

Szerinte a megoldás: a mai felgyorsult világban tudatos szülőnek kell lenni. Egész egyszerűen újra kell tanulni a szülőséget. Vekerdy Tamás pszichológus azt mondta, a nevelés nem a gyermek születése pillanatában kezdődik, hanem a fogantatás előtt húsz évvel. Most érdemes megtanulni, milyen előnyt jelent a szülő közös játéka a gyerekkel. Az egyszerű kockajáték kihat például a motorikára, ami a későbbi tanulási képességeket befolyásolja. Ezt nem helyettesíti egyetlen számítógépes játék sem, az csak egyfajta „mintha játszana” érzést generál a gyerek agyában.