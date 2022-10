Bodó Tamás felhívását azzal kezdte: tisztában van azzal, hogy mostanában Magyarországon sem egyszerű kiszámolni az élelmiszerek vagy éppen az energia árát, de Kárpátalján mindez hatványozottan teszi keménnyé a hétköznapokat. Sokan azok közül, akik ott, a háború előtt pátyolgatták a nincsteleneket, mára szintén segítségre szorulókká váltak. Az utazás számára szívbemarkoló, viszont ennél sokkal nagyobb csoda megtapasztalni a szegényeik könnyes mosolyát, amikor megzörgetik ajtajaikat.

- Szükség lenne például játékokra, tartós élelmiszerekre, konzervekre, tisztálkodási szerekre, felnőtt- és gyerekpelenkákra, édességre, cipőkre – sorolta szinte vég nélkül a listát Bodó Tamás. – Emellett konyhai és fürdőszobai kisgépek is kellenének, valamint egy jól működő mosógépnek nagy hasznát venné egy, a háborúban megsebesült férfi, aki édesapjával él. Kizárólag olyan adományokat várok, melyeket még szívesen használnának a felajánlók. Ruhára most nincs szükség, abból szerencsére tele vannak a raktárak. Gyűjtök pénzt is tűzifára, hátha újra segíthetünk néhány családnak az ukrán telet elviselni. Az adományokat november elejéig a kanizsai Piarista-iskola portáján vesszük át.