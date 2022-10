Bene Csaba, az NSZC kancellárja elmondta: a pályaválasztási szakmai nap a legjelentősebb rendezvényük, melyen a centrum intézményei mellett a Zala Megyei Kormányhivatal, a Nagykanizsai Tankerületi Központ, a Nagykanizsai és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a gyakorlati helyet biztosító cégek is képviseltetik magukat. A közös erőfeszítés jutalma, hogy az általános iskolások számára utat mutathat a képzések, a különféle ágazatok és szakmák felé.

- A fiataloknak és a szüleiknek szükségük van az információkra, hogy minél felkészültebben vágjanak neki a középiskolás éveknek - vette át a szót Anda Zoltán, az NSZC főigazgatója. - Két csoportban, a kanizsai és a letenyei járás mintegy hétszáz 8. osztályos általános iskolását várjuk. A rendezvény nyitott lesz, az alsóbb éveseket is szívesen látjuk, 17 órától pedig pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.

A Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály vezetője, Dávidné Gergál Rozália arról beszélt, hogy a koronavírus idején az online térbe, a palyavalasztas-zala.hu oldalra helyezték az információkat, melyen a diákok néhány kattintással elérhetik az összes intézményt.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési csoportvezetője, Bangó-Rodek Viktória és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai koordinátora, dr. Balogh Imre is örül a személyes jelenlétnek, hiszen virtuális szemüvegeken keresztül néhány szakmába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. Elmondták: fontos, hogy az intézmények működésén túl azokkal a cégekkel is megismerkedhessenek, amelyek később akár a gyakorlati munkahelyeik lehetnek.