A Nagykanizsai Tankerületi Központ, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (NSZC), a Nagykanizsai, illetve a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal közös rendezvényére buszokkal érkeztek a környékbeli települések iskoláiból a fiatalok, hogy testközelből megismerhessék a szakmákat kínáló technikumokat.

Az arénába érkezett több száz fiatalt, Bene Csaba, az NSZC kancellárja köszöntötte. Elmondta: a pályaválasztás előtt álló fiataloknak rendkívül fontos a szakmai napon eltöltött közel két óra. A különféle standoknál tett látogatás örökre megváltoztathatja az életüket, hiszen egy átgondolt és jó döntéssel olyan szakmát, hivatást sajátíthatnak el, melyre az egész jövőbeni egzisztenciájukat építhetik.

Balogh László polgármester is szólt a nyolcadik osztályosokhoz és kísérő tanáraikhoz. Büszke arra, hogy az aréna egyfajta olvasztótégely szerepet tölt be most, hiszen a kanizsai képzések teljes palettájából lehet szemezgetni.

– Kanizsa iskolaváros – folytatta. – Évszázadokra visszatekintő dicső múlttal rendelkező intézményekkel, ahol ma is magas színvonalon gondoskodnak arról, hogy a jövő szakemberei megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon. A fiatalok tehát jó kezekben lesznek, bármelyik irányba is indulnak el.

A legnagyobb sor, a legtöbb érdeklődő a honvéd kadét képzésnél torlódott fel: itt a jelenlegi kadétok részvételével önvédelmi oktatásba kaphattak betekintést a fiatalok. A képzésről Laukó Emőke, a Zsigmondy-technikum igazgatója szólt. Kiemelte: a diákoknak 11. és 12. évfolyamon a választott tantárgyuk lehet a honvédelmi alapismeretek, amiből akár érettségizhetnek is. Vagyis bármilyen technikumban tanuló diák lehet honvéd kadét, nagyon népszerű, hiszen több mint száz tanulójuk van. A tanulmányukat a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezrede is támogatja, mostantól már formaruhában gyakorolhatnak.

– A nyolcadikos gyerekeink nagyon örülnek a lehetőségnek, hogy egyszerre szinte minden szakmát láthatnak, melyek közül néhányat élményszerűen mutattak be nekik – mondta Tarnai Natália, a gelsei Weöres-iskola ének-zene szakos tanára. – A kadétok mellett sokak a tetőfedőknél is megálltak, sőt, néhányukat az egészségügy is érdekelte. Sokak szakmák felé orientálódnak, általában olyanokat keresnek, melyeket a családjukon keresztül ismernek. Észrevehető egyfajta generációváltásra való törekvés, ami nagyon jó irány lehet.

Beszéltünk néhány olyan diákkal is, akik már középiskolások, s úgy érzik végre megtalálták a számításaikat. A Zsigmondy-technikumban tanuló Kovács Rebeka először egészségügyi vonalon folytatta, ám egy év múlva rájött, hozzá leginkább a szépészeti ágazat illik, ezért kozmetikus szeretne lenni. Barátnőjét, Molnár Virágot pedig a fodrászat érdekli. Szerintük manapság nagyon fontos, hogy a lányok foglalkozzanak a külsejükkel, ápoltak és nőiesek legyenek, ebben szeretnének másoknak segíteni. A legtöbb lány odafigyel arra, hogy mielőtt kilép az utcára helyén legyen a sminkje, a haja jól álljon és trendi ruhákat viseljen. Ők talán határozottabbak is. Elmondták: nemcsak egy szakmát tanulnának, hanem később fejlesztenék a tudásukat, hogy a lehető legjobb szakemberekké váljanak.

Szintén határozott elképzelései vannak Jassó Juditnak, aki a Zsigmondy-technikum sporttagozatos osztályának végzőse. Azért vállalta, hogy segít a pályaválasztási szakmai napon, mert később személyi edző szeretne lenni.

– Még nem döntöttem el, hogy egyetemen folytatom a tanulmányaimat, vagy a szakmát tanulom ki – mesélte. – A személyi edző olyan hivatás, ami megtanít egészségesen élni, és tudatossá tesz. Jelenleg heti öt alkalommal járok konditerembe, érdekel a testépítés, versenyezni szeretnék később akár bikinifitnesz modellként hirdetném a sport fontosságát.