– Fekete, magas szárú női bőrcipő magas sarokkal, bőrtalp­pal, részekbe szabott fejjel, kemény orr résszel – mutatta a szakember. – A cipő külső oldalán 15 gyöngyház gombbal záródik, ám ez sajnos már hiányos. A kiállított példányt Dallos Sándor cipész készítette Kiskanizsán 1940-ben. Akkoriban nagy divat volt a gombos cipő, melyet még az 1950–60-as években is hordtak. A második világháború után azonban már nem készítettek újat. Tulajdonosa mindig télen vette fel, templomba, világos színű selyemharisnyával, melyből 6 párat szaggatott el élete során.

Gyanó Szilvia hozzátette: ilyen gombos cipője volt szinte minden jobb módú kiskanizsai lánynak és asszonynak az 1940-es években. Hidegebb időben „vőlegénycipőként” is készült, azaz a vőlegény csináltatta a menyasszonyának. A menyasszony először az esküvőjén viselte, majd templomba, piacra is ebben ment. Télen inkább csizmában jártak, de volt, aki a gombos cipőt szebbnek, rangosabbnak tartotta, ezért télen is azt hordta.

– A lábbeli a talpat, a lábfejet, a lábszárat vagy az egész lábat védő ruhadarab, mely a teljes öltözet, azaz a népviselet szerves része – folytatta. – Nagykanizsa környékén az 1870-es években az asszonyok ünnepnap színes, többnyire piros harisnyát, gombos kapcát és fél- vagy magas szárú gombos lábbelit húztak a lábukra. A gombos cipő az 1910-es években általánosan viselt lábbeli volt Kiskanizsán, de Zala megye többi részén is kedvelték. A hosszú szárú, (fél) magas sarkú, oldalt gombolódó bőrcipő az ünnepi viselet tartozéka volt, melyhez külön fémből készült, kampós végű cipőgomboló is járt. Télen viselték, de inkább sárban és „félidőben”, amikor még nem volt nagy a hó. Gyakran készült menyasszonycipőnek, melyet az esküvő után még sokáig viselt tulajdonosa ünnepi lábbeliként. Aztán az 1940–50-es években a cipőbe fehér vagy barna bolti pamutharisnyát húztak, melyet térd alatt kötöttek meg gumival. Ha nagyon hideg volt, tekerőkapcát tettek bele.

A kanizsai múzeum néprajzos főmuzeológusa elárulta: több hasonló cipő van még a raktárban. Kiskanizsáról sem csak ez az egy maradt meg.

A cipők sajnos ritkán maradnak meg jó állapotban, mert az ünnepit később hétköznapra hordták el, amíg teljesen szét nem szakadt. Az ünnepi gombos cipőket azonban nagyon megbecsülték, félrerakták, őriz­gették akkor is, amikor már nem volt divat. Kényelmesnek és csinosnak gondolták.