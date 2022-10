Október 4-e az állatok világnapja, ez alkalomból az iskolák minden évben többféle programot szerveznek. Idén a gutorföldi intézményben a nemrég alakult Állatvédelmi Nevelés Egyesület meghívására Tolnai Tímea, a Zalai Kutyabarátok Egyesülete terápiáskutya-felvezetője tartott foglalkozást négylábú társával, Zserbóval, a hétéves középuszkárral a diákoknak. Játékos formában mutatta meg a gyerekeknek, hogy mi az, amit szeret, illetve nem szeret a kutya, emellett etethették, sétáltathatták, simogathatták a terápiás kutyát, és versenyezhettek is egymással, közben pedig számos ismeretet kaptak a kutyák megfelelő tartásáról, tanításáról.

Tolnai Tímea elmondta, hogy szervezetüknél 10 éve foglalkoznak családi kutyaképzéssel és felelős állattartásra neveléssel. A terápiás csoportjuk 13 vizsgázott kutyával dolgozik a megye közel 30 különféle intézményében, illetve alkalmi felkéréseknek is eleget tesznek, mint a mostani, melyet az Állatvédelmi Nevelési Egyesület kezdeményezett.

A szervező egyesület nemrég alakult segítő szándékkal, tudtuk meg Jánky Szilviától, a civil szervezet elnökétől. Céljuk az állatvédelmi nevelés, az állatokkal való boldog együttélés elérése, erősítése oktatással, neveléssel, képességfejlesztéssel, úgy, hogy közben hangsúlyt helyeznek az állatok szükségleteire, hiszen mint egy idézettel jól kifejezte: „állatot nem tartunk, hanem együtt élünk velük”.

Az Állatvédelmi Nevelési Egyesület együttműködik a Zala megyében tevékenykedő társzervezetekkel, figyelembe veszi azok hasznos tanácsait, hiszen közösen hatékonyabban érvényesíthetik céljaikat. Segíteni kívánnak nem csak az állatoknak, hanem az állattartóknak is, például hasznos információkkal az állattartásról, ivartalanításról, oltásokról, a chip használatról. A háziállatok mellett a háztáji és a vadon élő állatokra is kiterjed a figyelmük. A tájékoztatást minél szélesebb körben igyekeznek végezni, így a közösségi oldalakon is megtalálható a szervezet.

Jánky Szilvia egyben a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikum pedagógusa, így beszámolt arról is, hogy a középiskolában szintén megemlékeztek az állatok világnapjáról hagyományos, osztályok közötti kvízversennyel, ahol nagy hangsúlyt kapott a felelős állattartás. A témát kétnyelvű projektmunkával is feldolgozták a diákok, valamint a nyelvórákon a kollégák segítségével külön beszámolókat készítettek a terápiás kutyákról, a Bogáncs Állatmenhelyről, az örökbe fogadható állatokról, az állatok igényeiről és az állatvédelmi törvényekről is. A neves nap alkalmából természetesen az általános iskolák is minden évben szerveznek programokat. A Tófeji „Kincskereső” Általános Iskola tanulói az idén például osztályszinten rajzokat, plakátokat készítettek, valamint egy iskolai szintű előadásra is sor került a felelős állattartásról.