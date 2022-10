A Keszthely és Hévíz között megépített, 300 négyzetméteres létesítmény átadásakor a vállalkozó felelevenítette: a Covid-időszak kezdetén jött az ötlet, hogy létrehozzon egy a cukrászüzem szomszédságában működő mintaboltot azért, hogy rugalmasan működjön a rendszer, s egyedi igényeket is teljesíthessenek.

Karádi Szabolcs elmondta, a már korábban is működött termelőüzem bővült a beruházás révén, amire szükség volt, hiszen ma már számos dunántúli cukrászda mellett külföldre is szállítanak.

– Nehéz idők jönnek a világban, de mi mindig előre néztünk, azt kutattuk: hogyan tudunk talpon maradni, s így teszünk most is – tette hozzá a tulajdonos.

Karádi Szabolcs szerint „előre menekülnek, a kanyarban előznek” ezzel a turizmusra is építő a beruházással, amely kapcsolódik a cég 19 éve működő hévízi, illetve a nemrégiben nyitott zalakarosi cukrászdájához.

Az avatás pillanatai, b-j Papp Gábor, Nagy Bálint és Manninger Jenő

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Papp Gábor, Hévíz polgármestere leszögezte: „egy jól vezetett s menedzselt, remek minőséget adó hévízi vállalkozás sikere ez”, amely annak is köszönhető, hogy a Segreto – példát adva – tartalékot képez, és ebben a nehéz időszakban is a jövőben gondolkodik, amihez a fürdőváros megfelelő környezetet teremt. A városvezető emlékeztetett: Hévízen mintegy ezer, különböző tematikájú üzlet található, és azok, akik előregondolkodnak s megfelelő módon terveznek, „még ha most kicsit összehúzva is magukat, rendelkezhetnek jövőképpel”. Papp Gábor hangsúlyozta, hasonló cipőben jár az önkormányzat is, és ebben a helyzetben minden szférában „fejlődésre, fejlesztésre és minőségre van szükség ahhoz, hogy túllendülhessünk a nehéz éveken.”

Nagy Bálint beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő rámutatott: fontos a térségi együttműködés a gazdasági életben is, és ez ebben a beruházásban tetten érhető. Mindebből az önkormányzatok és a közigazgatás szereplői is tanulhatnak, hisz’ a településnév-táblák nem elválasztanak, inkább összekötnek. Kiemelte: az ilyen minőségi fejlesztések munkahelyteremtéssel és adóbevétellel járnak, s javítják a településképet is.

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere azt mondta, „fontos a városnak, hogy a vállalkozások életben maradjanak, működjenek, megőrizve a munkahelyeket, még nehéz körülmények között is”. Úgy fogalmazott: ebben a szektorban erős a verseny a térségben, de ez a minőséget erősíti és a vendégeket, vásárlókat szolgálja.