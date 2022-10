Verkman Bertalan kertészmérnök kalauzolásával ismerkedhettek a Festetics-kastély növénygyűjteményével az érdeklődők a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat részeként. A szombat délutáni program résztvevői gyógyító növények nyomába eredhettek az egykori főúri birtokon. A látogatók nemcsak a természetes gyógyászatban használt különlegességekkel ismerkedhettek, hanem olyan fajtákkal is, amelyeknek a termése, a virága vagy épp a levele fogyasztható. Ezek sorában a vendégek láthatták – sőt: a bátrabbak akár meg is kóstolhatták – például a szamóca guavát s több hibiszkuszfajtát is.

– A Pálmaház eredetileg teleltető-, illetve citrusházként működött, s itt gondozták, ápolták, rehabilitálták a kastély nagyméretű dekorációs növényeit is – fogalmazott Verkman Bertalan. – ’12-ben nyitott meg mai formájában, és itt sok különlegességet, illetve túlkoros növényt tudunk bemutatni, például elefántlábból vagy fikuszokból 20-30, de akár 80 éves példányokat is. Továbbá vannak trópusi ritkaságok, köztük a Vanda orchideák, a szakállbroméliák, illetve a Dél-Amerikából származó farkasalma, aminek emberfejnagyságú virága van.

A Festetics-kastély parkjában álló pálmaházat 1880-ban Gróf Festetics (II.) Tasziló építtette a francia H. Cels tervei alapján. Szerkezeti elemei a párizsi Gustave Eiffel műhelyében készültek. Eredetileg a kastély nagyméretű pálmáit és dézsás növényeit gondozták itt – „növényszanatóriumként“ szolgált.

A kertészmérnök lapunk kérdésére azt mondta: felemelő érzés itt dolgozni, számára ezzel egy álom vált valóra. A munkaszervezés, a felfedezőtúrák vezetése és a növények gondozása az év bizonyos időszakaiban kemény feladatot jelent az itt dolgozók számára, és bár kevesen gondolnák: de a tél jelenti a leginkább embert próbáló munkát, hiszen a fóliák felhúzása, a növények teleltetése, illetve a szükséges hőmérséklet tartása sok erőfeszítést igényel.

Persze, a tavasz sem sokkal egyszerűbb, folytatta Verkman Bertalan, hiszen a gyűjtemény egyedeit bemutatóképesen kell a látogatók elé tárni, hogy örvendezhessen az ide érkezők lelke.

A trópusi és mediterrán növényvilág legszebb fajait bemutató gyűjteményes látványkertnek több célkitűzése és funkciója van. Működése révén a látogatók betekintést nyernek távoli földrészek különleges, sok helyen már pusztulófélben lévő, védelemre szoruló növényvilágába. A ritkaságszámba menő virágcsodák mellett olyan haszonnövények is testközelből láthatóak, amelyeket nap mint nap használunk, de élőben jellemzően alig néhányan láttunk.

A szakember azt is elárulta, leginkább a mediterrán dísznövényeket, illetve gyümölcstermőket, valamint a szukkulenseket – kaktuszokat, pozsgásokat – kedveli leginkább. Előbbiek sorában például a gránátalmát, a japán naspolyát vagy épp a szamóca guavát az íze okán, utóbbiakat pedig a formájuk és viráguk miatt.

– Persze, minden növény közel áll a szívemhez – szögezte le legvégül Verkman Bertalan, akitől a séta során rengeteg különleges információt is megtudhattak a látogatók a kastély növényeiről, ritkaságairól.

