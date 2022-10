A dalok között megismerhette a hallgatóság az egyesület történetét is. Elhangzott, hogy 1997-ben olyan szervezetet kívántak létrehozni az alapítótagok, mely tevékenységével színt visz a település életébe. Akkor felmerült, hogy újragondolják a régi pávakört, illetve, mivel ekkoriban indult útjára a Zala Megyei Művészeti Fesztivál, így kezdeményezésük támogatásra talált. Néhány lelkes ember hétfő esténként a kultúrházban találkozott, mely éneküktől volt hangos. Az első fellépésre 1998. május 1-jén került sor Lentiben a strandon, majd felléptek a helyi anyák napi műsoron, mindkét helyen nagy sikert arattak. A tagok jól érezték magukat együtt, a próbák vidáman teltek és igény is mutatkozott arra, amibe belevágtak. Céljuk azóta is, hogy a helyi, környékbeli vagy távolabbi települések világi és egyházi rendezvényeit színesebbé tegyék zenével, verssel, prózával, akár színjátékkal. A 25 év alatt egyre bővült repertoárjuk, kezdetben vidám, könnyűzenei egyvelegeket és népdalcsokrokat énekeltek, majd nyitottak a komolyabb kórusművek felé, 2008-ban a KÓTA minősítőjén ezüst fokozatot szereztek, ezt azóta többször megerősítették. Az egyesület nevéhez fűződik az idősek napi ünnepség megszervezése, aktív közreműködői a falunapokban, nemzeti ünnepeknek, együttműködnek a helyi szervezetkkel, jó kapcsolatot ápolnak más kórusokkal. Az évet 2006 óta karácsonyi koncerttel zárják, így lesz ez idén is.