– Szinte már nem is tudjuk számon tartani, hogy hányadik utunk volt – mondta Mentes Attila. - Nekünk ez a nyaralás. Így tudunk kikapcsolódni, elszakadni a mindennapok pörgésétől. Minden évben találunk olyan célt, amit teljesíteni szeretnénk, ha sikerül, akkor ez a sikerélmény visz előre minket a következő évig.

Persze minden ilyen, több ezer kilométeres utat komoly szervezés és tervezés előz meg.

– A technikai dolgok már adottak voltak – vette át a szót Tüske Balázs. – Mindkettőnknek van e célra felkészített kerékpárja, mellyel a csomagokat cipelve járjuk a világot. A csomagok minimalizálása fontos szempont. Nem kell sokkal több dolog egy két és fél hetes útra, mint mikor öt nap alatt kerüljük meg a Balatont. Az útvonalterv fontos, de meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy biztosan kell improvizálni, mert az út, amit a térkép mutat, nem mindig járható. Lehetnek nem működő határátkelők, leszakadt hidak, lezárt települések.

A kerékpáros túrázók eddig jobbára Nyugat-Európa tájait célozták meg, idén azonban másik irányt választottak, a cél az ázsiai kontinens elérése volt.

– A balkáni országokba a határátlépéshez elegendő a személyi igazolvány, de a határátlépés sokkal szigorúbb, ami azonban minket, csomagokkal felpakolt túrázókat nem nagyon érintett. Ázsia közelebbi határához indultunk, ami nem csak kerékpárral, hanem más szárazföldi közlekedési eszközzel is messze van. A célunk nem csak az volt, hogy egyenesen, a legegyszerűbb és legoptimálisabb útvonalon jussunk el odáig, hanem, hogy közben minél több országot érintsünk és kicsit megismerjük az ottani kultúrát.

A magyar határt Barcsnál hagyták el, majd Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Koszovó, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország és Törökország következett. Szerencsére a szokásos defekteken kívül szinte semmilyen más technikai probléma nem akadályozta őket a haladásban.

– Nagyon sok helyen jártunk – folytatta Attila –, persze minden nagyobb látványosság felkeresése nem fért bele az útba, de úgy gondoljuk, hogy többet láttunk és tapasztaltunk, mint az, aki autóval jut el ezekre a helyekre, nem is beszélve arról, hogy az autópályán haladva tényleg minden kis helyi látnivaló kimarad. Talán a legszebb hely, ahol megfordultunk, a görögországi Meteora kolostorok, a Rákóczi-múzeum Rodostóban és Albánia hegyei. De érdekes volt megfigyelni a közlekedést Koszovóban vagy Isztambulban is.

Arról is beszámoltak az utazók, hogy útjuk során nagyon segítőkész, érdeklődő emberekkel találkoztak, többen megszólították őket és egy kis ellátmányt is kaptak, ami a nyugati túráikon nem volt jellemző.

– Ez a vendégszeretet talán annak is köszönhető, hogy arrafelé nem nagyon látni csomagokkal felpakolt kerékpárosokat. Minden nap volt valami, amiről elmondhattuk, hogy a helyiek ajándéka. Viszont sok kóbor kutyával találkoztunk, naponta 8-10-el volt „összetűzésünk”.



Mentes Attila és Tüske Balázs Isztambulban



Természetesen a balkáni túra sem a kényelemről szólt, sátorban éjszakáztak a biciklisek, és legtöbbször olyan szép helyen aludtak, mint amiket a sátrak reklámjaiban láthatunk.

– A gasztronómia azért nem maradt ki, a balkáni péksütemények és a török kebab vitte a prímet – mesélték. – Ami az utak állapotát illeti, sokan úgy gondolják, hogy rosszabbak, mint nálunk. Ez nem igaz. Eddigi legrosszabb túráink a magyar közutakon voltak, műszaki hibák is keletkeztek. A nyári kiránduláson ilyen nem fordult elő. Görögországban érthetetlenül szélesek az utak, itt nem is kellett az autósoknak kerülni minket, így is be lehetett tartani a biztonságos távolságot. A vidék azonban nem kezdő kerékpárosoknak való. Figyelni kell az ottani közlekedési szokásokat, és elég sok a szintemelkedés. Kerékpárutat talán csak Isztambulban láttunk. Összességében a balkáni közlekedésről nem mondható el, hogy vadabb, mint a magyar. Sőt, a bicikliseknek szóló "menj az útról" dudálás arrafelé nem is jellemző. Ez inkább nálunk szokás. Ha valaki dudált, az az elismerését fejezte ki a teljesítményünkért.

A teljes út, amire Tüske Balázs és Mentes Attila vállalkozott, 2450 kilométer volt, ehhez közel 14 km szintemelkedés társult. A legdombosabb vidék Albánia és Montenegró, de a többi ország sem volt kíméletes, volt, hogy egy napra jutott 1800 méter szintemelkedés 45 kilogramm csomaggal a kerékpáron. De az igazi kalandok hazafelé kezdődtek.

–Vonattal jutottunk haza, elég nehézkesen – tudtuk meg. – A balkáni menetrendek és jegyárak mondhatni csak tájékoztató jellegűek. A vonat a román-magyar határig egy teljes nap késést hozott össze. A csatlakozásokat persze nem értük el, és az sem vált hasznunkra, hogy az állomáson álló vonatról nem engedtek leszállni. A vonattal eddig minden éven probléma volt, de a mostani után eldöntöttük, hogy ezután nem vonatozunk. Problémák voltak a kerékpárszállítással, nem akartak felengedni, nem volt olyan kocsi, amit ígértek, de a jegyünk alapján pótdíjat kértek.

Végül két és fél nap vonatozás után az út utolsó részén újra kerékpárra ültek, így érkeztek haza.