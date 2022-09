A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) és a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által közösen szervezett országos főmérnöki értekezleten dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökhelyettese – videokapcsolat segítségével – azt mondta: megbízhatóság, professzionalitás és transzparencia juthat eszünkbe a MaVíz-ről, amely feladatait kiemelkedő felelősségtudattal végzi.

Kijelentette: a hazai víziközmű szolgáltatás magas színvonalú és hatékony működése össztársadalmi érték, bár most ezek a cégek nincsenek könnyű helyzetben, feladataik pedig évről évre sokasodnak.

Dr. Zöld-Nagy Viktória körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkár kiemelte, „egy ilyen esemény segíti a szakma megerősödését”, majd úgy folytatta: a tiszta víz kincs, ezért megbecsüljük és megóvjuk a vízkészletet, mert az a nemzeti vagyon része s éppen ezért elidegeníthetetlen.

– Az amúgy is nehéz helyzetben lévő víziközmű ágazat terheit a szomszédunkban lévő háború okozta gazdasági kihívások, az energiahordozók és anyagköltségek emelkedése s az idén nyáron tapasztalt rendkívül aszályos időszak tovább növelte, amely problémák megoldása gyors és hatékony intézkedést igényelt – szögezte le a politikus.

Emlékeztetett: a kialakult helyzetet csak jelentős pénzeszközök bevonásával lehet megoldani, ezért módosították az ágazat törvényi szabályozását, amely szerint az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű vagyonát és a hozzá kapcsolódó feladatait átadhatja az államnak, ami időközben annyival egészült ki, hogy az integrációban részt vevő vállalatok igazolt többletköltségére forrást biztosít a kormány a december 31-ig tartó időszakra.

Cziráki László, a 106 éves Délzalai Vízmű elnök-vezérigazgatója arról beszélt, a Magyar Víziközmű Szövetség elődje 1990-ben alakult meg, s a szervezet ma is hatékony munkát végez. Hangsúlyozta: a kétnapos zalakarosi konferencián az ágazat jelenével és jövőjével foglalkoznak, s szóba kerülnek műszaki, tervezési, energetikai és környezetvédelmi témák is, amelyek jól mutatják „a rendezvény szakmai fontosságát és országos jellegét”. Majd Henry Ford szavait citálta a tanácskozás és az előttük álló feladatok jellemzésére: „Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker”.

Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke nyitotta meg a kétnapos főmérnöki értekezletet, aki szerint „bár megyünk bele a télbe, mégis azt érezzük, hogy egyre forróbb a helyzet s égetőbb lábunk alatt a talaj”, amit úgy érzékeltetett: hasonlóak az esélyeik, mint a Rossi-csapatnak a Nemzetek Ligája halálcsoportjában, de a válogatott sikere erőt adhat nekik is az előttük álló feladatokhoz.

– A változás itt van és dörömböl az ajtón, ez ma már mindenki számára egyértelmű – folytatta Kurdi Viktor. – Vízművesnek lenni szolgálat, hivatás, és az ágazat 20-25 ezer munkavállalójának döntő többsége ezt így gondolja, aminek következménye az is, hogy jobban akarjuk tenni a dolgunkat, mint tegnap. Fontos természetesen az összefogás is, amelynek egyik megnyilvánulási formája az, hogy a főmérnöki értekezletre 260 regisztráció érkezett, azért, mert nekünk szakembereknek szükségünk van egymásra, arra, hogy a tudást megosztva gyarapodjunk, hiszen ez jó az ágazat egészének és az egyes cégeknek is.