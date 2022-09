Az eseménynek a kaszaházi Zala-híd melletti pihenő adott helyet, amelyet külön is kiemelt beszédében Balaicz Zoltán polgármester. Megemlítette a mederben épült új kisvízi hidat is, mint a 600 millió forint értékű beruházás másik fontos elemét. Mint mondta, az önkormányzat régi törekvése, hogy a környező településekkel megteremtse a kerékpáros kapcsolatokat, emellett a városon belüli biciklis közlekedés fejlesztése élvezett prioritást. Az elmúlt három évben 1,6 milliárd forint költséggel összesen 18,8 kilométer hosszban épült kerékpárút, létesült kerékpárosokat szolgáló útvonal. Ennek egyik eleme a most átadott. Szólt arról is, hogy jövőre elkezdődhet Teskánd és a megyeszékhely közötti kerékpárút építése közel egymilliárd forintos költséggel. A tervekben szerepel még a botfai kikötés, valamint a Csácsbozsokra, egészen Cserlapig vezető szakasz megépítése is. Ha mindez 2024-ig elkészül, akkor öt év alatt összesen 30 kilométerrel bővül a kerékpárosokat szolgáló hálózat. A polgármester hangsúlyozta, a tervezést, a kivitelezést széleskörű egyeztetés kísérte, amiért köszönetet mondott a beruházás minden résztvevőjének. Ezen túlmenően különösen a civil szervezeteknek, amelyek segítettek olyan nyomvonalak kialakításában, amelyek a használók, a biciklisek tetszését is elnyerték.



Németh Gábor, Balaicz Zoltán, Dormán Miklós és Bali Zoltán

Fotós: Pezzetta Umberto



Vigh László országgyűlési képviselő elismerően szólt arról, hogy a város megteremti a közlekedés környezetbarát alternatívájához az infrastruktúrát. A következő lépésként el kell érni, hogy minél több ember használja is az autózás helyett, tette hozzá.

Az avatás után elsőként a Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület versenyzői gurultak át a Zala medrén átvezető szakaszon

Fotós: Pezzetta Umberto



Bali Zoltán alpolgármester a beruházást övező példaértékű összefogást, együttműködést emelte ki. Németh Gábor és Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő a térségben élők és dolgozók nevében mondott köszönetet a biztonságos kerékpározást szolgáló létesítményért.



Dormán Miklós, Zalaszentiván polgármestere arról szólt, hogy 2010-ben adták át a községet is átszelő 5,4 kilométer kerékpárutat, és ehhez csatlakozik most az egerszegi hálózat. Bizakodik a folytatásban, hogy a kerékpáros turisták a Zala mentén haladva eljuthatnak hamarosan a Balatonig is.