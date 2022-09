Bár a szó legszorosabb értelmében a felhők nem kerülték el a fesztivált. A pénteki megnyitót követően épp az első sztárfellépő, Heinz Gábor "Biga" koncertjén szakadt le először az ég, viszont az énekes olyan jó hangulatot teremtett, hogy sokan maradtak a téren. Aztán épp az Anna & The Barbies együttes élő koncertjének idejére szünetet tartott a csapadék, így a közönséget alaposan megtáncoltathatta Pásztor Anna és csapata. Aki még ezután is kitartott az viszont újra esőben táncolhatott a Crazy Little Queen Tribute Band fellépésén, de a borházak előtt beszélgetőket ez sem zavarta. Apropó borházak!