Mint azt Jakab Sándor polgármester elmondta: a temető felújításának első üteme már 2016-ban befejeződött, akkor saját erőből kovácsoltvas kapukat készíttettek, felújították a ravatalozó épületét, amely előtt térkővel burkolt teret hoztak létre.

– Még ebben az évben urnasírhelyeket létesítettünk, 950 méter hosszban lefektettük a járdaszegélyeket, sétányokat alakítottunk ki padokkal és hulladékgyűjtő edényekkel – folytatta a polgármester. –Sajnos, akkor nem volt már lehetőségünk önerőből leaszfaltozni a közlekedő utakat, ezért a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be, és a kormány döntésének köszönhetően nyertünk 6 millió forintot erre a célra. Ez az összeg az áremelkedések miatt nem fedezte teljes egészében a beruházás költségeit, ezért az Államkincstárral egyeztetve módosítottuk a műszaki tartalmat. Csökkentettük az aszfaltozandó terület nagyságát, a kieső részt pedig zúzott bazaltkővel pótoljuk.

Ott jártunkkor a kivitelező cég már a járdák aszfaltozásán dolgozott és rövidesen végeznek is a munkálatokkal.

– Ezzel egy időben önkormányzati forrásból bővítettük és korszerűsítettük a régi parkolónkat, valamint újabb térfigyelő kamerákat is kihelyeztünk – árulta el Jakab Sándor, aki hozzátette: .szerinte a településen élőkről sokat elárul az, hogy az elhunyt hozzátartozóik végső nyughelyét, a temetőt hogyan gondozzák. – Azt remélem, hogy az állami segítséggel végrehajtott fejlesztések után a temetőnk rendezettségével mindenki elégedett lesz.

A településen egyéb munkálatok is zajlanak, az önkormányzati utak mentén teszik rendbe a vízelvezető árkokat.

Jakab Sándor polgármester (jobbról) és Vasics Balázs a kivitelezést végző cég ügyvezetője ellenőrzi a vízelevezető árkok beton lapozását

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

– Befejezéshez közelednek a belterületi csapadékvíz elvezetési munkálatok, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg 125 millió forintból, 100 százalékos állami támogatással – magyarázta a polgármester, aki jelezte: ez a projekt az önkormányzati kezelésű árkokat, átereszeket érinti. – Ebből a pályázatból kerülnek kitisztításra azok a külterületi árkok is, amelyek közvetlenül a Principális csatornába vezetik le a felgyülemlett csapadékvizet. A pályázat nem tartalmazza az állami tulajdonban lévő országút melletti árkok, átereszek tisztítását. Amennyiben az ott élő ingatlantulajdonosok is ügyelnek a jövőben az árkaik, átereszeik tisztán tartására, akkor az egész falu területén – akár egy villámárvíz esetén is –, elhárulhat a veszélye annak, hogy a lakosság vagyonában jelentős károk keletkezzenek.

Jakab Sándor szólt arról is, hogy idén nyáron fejezték be a Belügyminisztérium 6 millió forintos „Vis Major” hozzájárulásával a kámáncspusztai híd újjáépítését, amelyet egy lezúduló áradat mosott el.

– A Magyar Falu Program keretében két pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, amelyek egyelőre tartaléklistára kerültek, és ha megvalósulnak, akkor az eddig a még fel nem újított belterületi utak teljes aszfaltozására és a faluközpontban egy korszerű játszótér megépítésére is lehetőségünk lesz. Abban reménykedünk, hogy a háború mielőbb befejeződik, így Magyarországon a gazdasági helyzet is mielőbb lehetővé teszi azt, hogy a Magyar Falu Program folytatódjon és a közeljövőben megvalósításra kerülhet valamennyi fejlesztési célunk – hangsúlyozta a falu első embere.