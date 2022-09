A Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút-fejlesztés a Zala mentén és Gébárton című projekt bemutatásán Bali Zoltán alpolgármester a két főbb útvonalról szólt bevezetésképpen. Ezek egyike a Mindszenty térről Zalaszentiván felé tartó és hamarosan átadandó út, a másik a nyugati irányba, Olába vezető és Gébárt megközelítését is segítő útvonal.

Bali Zoltán tart előadást

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Ezzel sikerül elérni, hogy belvárosból minden égtáj felé vezetnek biztonságosan kerékpározható utak. Ezek egy része elsősorban a mindennapi közlekedést szolgálja, míg vannak a turizmus igényeinek is megfelelőek. Bali Zoltán kiemelte, a beruházások során fő szempont volt a biztonság, azaz a kerékpárosok és gyalogosok elválasztása egymástól.

A már meglévő hálózatok bővítéséről elmondta, hogy megvalósulhat Teskánd és Botfa kerékpáros bekötése, épül majd kerékpárút Csácsbozsok megközelítésére, valamint Kispáli irányába is, különös tekintettel az északi ipari park megközelítésére. A tescós körforgalom átépítéséhez kapcsolódva a Zala Park is elérhetővé válik majd kerékpárúton, és ilyen épül a belső elkerülő út északi oldalán a Jákumtól a Vágóhíd utcáig. Mindezek mellett a Kovács Károly városépítő program 2024-ig tartó ciklusában szerepel a Göcseji úti kerékpárút felújítása is.

A biciklizés szerencsére mára egy népszerű mozgásforma lett, amelynek rengeteg pozitív hatása van a szervezetre. Az aerob, ciklikus mozgásformák közé tartozik, melynek jelentése, hogy a biciklizés során ugyanaz a mozdulatsor egymás után gyorsan ismétlődik, a mozgás dinamikus, vagyis oxigén jelenlétében megy végbe. A rendszeres kerékpározás javítja a fizikai teljesítőképességünket, erősíti a szív- és vérkeringési rendszerünk működését, ráadásul kíméletes az ízületekhez is.

A kerékpáros turizmus megyeszékhelyi lehetőségeiről Tuboly Andrea, a Tourinform Iroda vezetője szólt. Mint rámutatott, a motorizáció múlt század második felében kezdődött lendületes fejlődését követően az első olajválság hatására fordult az érdeklődés az alternatív közlekedési eszköz, a kerékpár felé, amelynek népszerűsége azóta is töretlenül nő, a Covid-járvány pedig újabb lendületet adott neki. (Csak érdekesség: Zalaegerszegen már 1895-ben létrejött kerékpáros egyesület.) A zalai megyeszékhely által kínált látnivalók “mozaikos elhelyezkedése”, egymástól való távolságuk kedvező a biciklisek számára, mondta, hiszen ezek felkeresése jó alkalom a túrázásra is. Jelenleg három bringás útvonalat kínálnak - Kistekergő, Kitekintő, Mindentlátó -, ezek módot adnak az Zalaegerszeg kerékpáros megismerésére erőnléttől, időtől függő alapossággal.

A kerékpározás sportos vetületét Szabó Zoltán, a Zöld Irány Egyesület vezetője taglalta. Szavaiból kitűnt, a városban számos egyesület működik, és ezek minden korosztálynak lehetőséget biztosítanak a szervezett kerékpározáshoz, legyen annak célja hobbi szintű vagy versenyszerű sportolás, túrázás, illetve a szabadidő aktív eltöltése.

