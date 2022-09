A játéktér avatásán Manninger Jenő polgármester kiemelte, a városban fontos a kézilabda, hiszen van férficsapat, s az NB II-es hévízi női együttesben is számos keszthelyi játszik. Hozzátette: éppen ezért kívánatos, hogy a sportág számára megfelelő helyszínek álljanak rendelkezésre, s most ezek sora gyarapodott ezzel a kültéri pályával, amely elsősorban az iskolákat, a diákokat szolgálja a jövőben.

A városvezető arról is beszélt, a pálya kialakítása része annak a tervnek, amely a KRESZ Parkba kíván új életet lehelni. Emlékeztetett: itt egy elavult aszfaltborítású játéktér volt korábban, most pedig az a cél, hogy az újat minél többen használhassák, persze vigyázva rá.

– Folytatjuk ezt a programot, hiszen vannak a városban olyan területek, amelyeken érdemes a sportolási lehetőségeket fejleszteni – hangsúlyozta Manninger Jenő –, s ennek a térségnek a további megújítása is hamarosan napirendre kerül, hiszen a városnak ezt a részét aktív sport alközpontként szeretnénk működtetni a jövőben.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta: amikor néhány éve azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy erősítik Keszthely közösségét, akkor például a családok, civil szervezetek támogatásán túl a sportlehetőségek bővítését is tervbe vették.

– A sport ugyanis kiváló közösségerősítő, túl azon, hogy rengeteg pluszt ad az egyéneknek, csapatoknak, s emellett belső lelki tartással is felvértezi azokat, akik bármilyen szakágban is részesei, művelői, ráadásul nevelőerővel bír – fogalmazott a politikus. – E beruházás mindemellett azt is szolgálja, hogy megújuljon, közösségi funkciókkal gyarapodjon a KRESZ Park s a környezete, vagyis ez a belváros és a Balaton-part között fekvő, frekventált terület.

Nagy Bálint leszögezte, e fejlesztésnek az is célja, hogy a térség egyik sikersportágát, a kézilabdát támogassák, s az új pályára már jelentős igény mutatkozott. Most ehhez nyújtott segítő kezet a hazai szakszövetség.

Szloboda Judit, a Zala Megyei Kézilabda Szövetség elnöke kiemelte: külön öröm, hogy ez a pálya Keszthelyen épült meg, hiszen szakfelügyelőként is sokat jár a városba, és tisztában van azzal, milyen komoly szakmai munka folyik itt. Reményét fejezte ki, hogy a pályaépítési program folytatódik, akár az Egry-iskolában, ahol nagy hagyományai vannak a kézilabdaoktatásnak.