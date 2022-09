A városvezető beszédében kiemelte: az intézmény épületében korábban működött már bölcsőde, óvoda, sőt időseket gondozó központ is. Most pedig újra, immár talán végleg bölcsőde lett, amely a közös társadalmi felelősség megtestesülése, és amely nem téglából és habarcsból áll. Sokkal inkább hitből és szeretetből, tanulásból és a jövő ígéretéből. A 24 gyermek befogadására alkalmas épület jelképezi a fenntarthatóságot is, mivel a környezetet és erőforrásokat kímélő gondolat jegyében fogant, mely gyakorlattá érve most nagy segítség az energiaválság terhei mellett.

– Nagyon jó látni, hogy milyen kényelmes és modern körülmények fogadják a jövő nemzedékét a falak között – vette át a szót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. – Öröm, hogy szükség volt egy újabb bölcsődére a városban, hiszen ez azt mutatja: sok gyermek születik, s bővíteni kellett a férőhelyek számát. Ez a kormány tudatos családpolitikájának is köszönhető, s remélhetőleg a kanizsai családok még tovább gyarapodhatnak.