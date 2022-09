A váltás mára elkerülhetetlenné vált, hiszen Skanecz Tamás telepvezető szerint az előző, platós teherautó maximálisan kiszolgálta az egyesületet.

- A húszéves járműnek sokat köszönhetünk, hiszen a menhely átköltöztetésekor gyakran pakoltuk meg építési anyagokkal, de faanyagot is „cipeltünk” a platóján, no meg állatokat is szállítottunk – folytatta. – Egyszóval maximálisan kiszolgálta az idejét, de már olyan magas költségeket emésztett fel a karbantartása, hogy kénytelenek voltunk megválni a járgánytól. Szerencsére a magánszemélyek, támogatók adományaiból, valamint a Velenczei Ferenc Jótékonysági Alapítvány hathatós segítségével vásárolhattunk egy teljesen új Opel Combo Cargo típusú kisteherautót. A modern gépjárművel hasonló feladatokat látunk el, mint az elődjével, bár igyekszünk megkímélni. Ezen felül az állatok, vagy az esetleges élelmiszer-adományok szállításában nagy hasznát vesszük.

Ugyancsak friss hír a menhely háza tájáról, hogy elkészült a jövő évi naptár, melyben ezúttal is a menhely állatai pózolnak a hónapoknál. Azért is fontos a naptár megjelenése, mert a menhelyen jelképes összegért megvásárolható. Az ebből befolyt bevételt az állatokra, életkörülményeik javítására fordítják.