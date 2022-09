Az iskola sikeréről Czigány László igazgató szólt, majd a Zalavíz Zrt. elnök-verézigazgatója, Arnhoffer András köszönte meg a diákok aktivitását. Szólt arról is, hogy az ívóvíz 200-szor olcsóbb a boltban kapható palackos víznél, ráadásul a 30 ezer évvel ezelőtt keletkezett víz 200 méter mélyről érkezve tiszta, vegyszermentes, a fogyasztásával nem keletkezik műanyag hulladék. A vállalat vezetője a pedagógusoknak is megköszönte azt, hogy számos feladataik mellett a plusz teendőkre is van figyelmük, így közösen járulhatnak hozzá a jövő nemzedék tudatosabb, a föld erőforrásait kímélő életmódjához. Az adys diákok verssel, dallal és zenei produkcióval vettek részt az átadási ceremónián.

Arnhoffer András beszédet mondott.

Fotós: Pezzetta Umberto

Többek között z alábbi kérdőívre válaszoltak a gyerekek:

„Víziközmű szemléletformálás a fenntartható vízgazdálkodásért a Zalavíz Zrt. ellátási területén!”

TANULMÁNYI VERSENY



1) Honnan nyeri ki a Zalavíz Zrt. az ivóvizet?

a) Kizárólag gleccserekből

b) Rétegvizekből

c) Felszíni, nyílt víztározókból, Balatonból, Zala folyóból

2) Miért láthatjuk fehérnek a csapból kifolyó színtelen ivóvizet?

a) A vízcsapból kizúduló víz fehér színét a vízhez kevert levegő okozza

b) A vízmű fehérre festi a hálózatra kimenő vizet

c) Néha tejjel kevert víz kerül a vezetékekbe

3) Milyen hulladékokat képes fogadni a Zalavíz Zrt. a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepén?

a) Ételmaradékokat, élelmiszeripari melléktermékeket

b) Építési törmelékeket

c) Kizárólag csak ruhaanyagokat és műanyag játékokat

4) Mit szabad a szennyvíz hálózatba engedni (wc-be dobni)?



a) Wc papír, víz, nedves törlőkendő, szájmaszk, pelenka, gyógyszerek, gumikesztyű

b) Wc papír, víz, ételmaradék, falfesték, macskaalom, tartós elemek

c) Wc papír, víz

Czigány László igazgató az ivókútnál

Fotós: Pezzetta Umberto

Lehoczky János: A VIZEK FOHÁSZA

Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével

vigyázz reám!

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben,

én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,

habjaim tánca bűvöli tekintetedet.

Poros gúnyádat tisztítom,

egészséged őrzöm.

Szépítelek, gyógyítalak,

üdítelek, vidítalak.

Erőmmel hajtod gépedet, malmodat.

Tartom csónakodat, hordozom hajódat.

Általam sarjad vetésed,

én küldök termékeny esőt

szikkadt kertjeidre.

Ott búvom édes gyümölcseidben,

a nádasok illatában rejtezem,

barlangok mélyén, erdők rejtekén,

sziklák között, csúcsok fölött,

posványban, sodrásban,

rám találsz.

Az élet bárkáit ringatom.

Otthonaként velem érez megannyi lény,

úszó, lebegő állat, lengedező növény.

Kusza hínár, tündérlő virág,

meglepő, eleven vízivilág.

Remélő ikra, játszi poronty,

leső harcsa, óvatos nyurga ponty.

Bölcső vagyok,

folytonos születés csöndes színpada.

Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja.

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe.

Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye.

Szelíd forrásként becézhetsz,

érként, patakként kedvelhetsz,

folyamként köszönthetsz.

Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban,

üdvözölsz berekben, limányban,

lidérces lápon, keserű mocsárban.

Csepp vagyok és óceán.

Tomboló vihar és szivárvány,

búvópatak és szökőár,

felhő és kút.

Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág,

mint lenge hópehely, tréfás jégvirág,

illanó pára, gomolygó zivatar.

Vízesés robaja, hullám moraja,

cseppkő csöppenése, veder csobbanása,

eső koppanása, véred dobbanása.

Kék vagyok, mint a tenger,

fénylő, mint a csermely,

szőke, mint a folyó,

zöld, mint a tó,

fehér, mint a hó.

Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni!

Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni!

Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni!

Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni!

Buborék vagyok, tajték vagyok,

szeretned kell!

Hűsítő korsó vagyok,

heves zuhany vagyok,

élvezned kell!

Tükör vagyok, arcod vagyok.

Hullám és híd, part és a víz.

Erő és báj, folyó és táj,

úszás és merülés,

áldás és könyörgés,

értened kell!

Víz vagyok.

Őrizned kell!