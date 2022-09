Simon Annamária egyesületi elnök lapunknak elmondta: ezúttal a gyomlálás volt a fő feladat, hiszen a kavicsos részt is felverte a gaz, a fű. A civil szervezet tagjai és a helyi lakosok mellett több olyan középiskolás diák csatlakozott a programhoz, aki ezzel igazolni tudta az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 50 órás közösségi szolgálat egy részét.

– A Bárczay Parkban található Árpád-kori veremházak kialakítására még 2013-ban nyújtott be sikeres pályázatot egyesületünk, s 2014-ben el is tudtuk készíteni azokat – mondta az egyesületi elnök. – Bár a fenntartási időszak már lejárt, mi továbbra is igyekszünk gondját viselni a bemutatóhelynek, így a szükséges karbantartási és állagmegóvási munkákat is igyekszünk megoldani, ezzel is hozzájárulni a helyi közösség faluszépítő tevékenységéhez. Évente egy-két alkalommal szervezünk hasonló közösségi munkákat. Ez év tavaszán volt már egy akciónk, akkor szintén a gyomlálás, valamint a virágládák kihelyezése és beültetése, valamint a pihenőpadok kihelyezése volt a fő feladat, most pedig kifejezetten a kavicsos utak rendbetételéhez kértünk segítséget.

Simon Annamária kérdésünkre azt is elmondta: az egyesület következő programja a Márton-naphoz kapcsolódik. Az újbormustrával és libavacsorával is egybekötött Márton-napi vigasságokat ezúttal a jeles napot követően, november 12-én szervezik meg.