Totó jó apuka volt

Emlékeztek még az árva hattyúfiókákra, akiket Totó hattyú gondjaira bíztak a keszthelyi Festetics-kastély kertjében található Madárparkban?

Az egészséges, szép nagy madarak nemrég lettek leválasztva Totótól, a kicsik kikerültek a park nagy tavára, ahol könnyen beilleszkedtek a vízimadarak közé.

– Totó jó apának bizonyult – mutatja a vígan lubickoló, szürkés tollú madarakat Rigó Gábor, a park vezetője. – Bár Totónak kétévesen még nem lettek volna saját fiókái, ráadásul gúnár, mégis egész jól elvolt a kicsikkel.

Az árváknak kinőtt a szárnytolluk, így a vadonban már repülnének, de Rigó Gábor szerint nem tudnának beilleszkedni a balatoni hattyúk közé. A Madárparkban pedig nincs akkora hely, hogy ők is kényelmesen elférjenek, ezért a bütykös hattyúkat állatparkok, állatkertek részére szeretnék elajándékozni. Totónak nem fognak hiányozni, hiszen a természetben is leválnak a szülőktől a fiókák, hogy azok tavaszra új fészket rakhassanak.

Ezek a hattyúk is kézből esznek, az emberhez való kötődésük erős, ragaszkodnak a dolgozókhoz és a látogatókhoz is, egész nyáron a vendégek kedvencei voltak. A bevésődés náluk is nagyon erős, de nem bíznak annyira az emberben, mint Totó.