A képviselők elfogadták a turisztikai nonprofit kft., a Hévízi Televízió és a HÉVÜZ Kft. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd egyebek mellett úgy döntöttek: jövő júniusig kibővítik a közterület-felügyeletet.

– Azt szeretnénk, hogy a jelenlegi egy helyett legalább három közterület-felügyelő dolgozna, hiszen az a célunk, hogy hétvégén és délutánonként, valamint az esti órákban is legyenek közterület-felügyelők Hévízen – mondta az ülés után lapunknak Papp Gábor polgármester. – Ez komoly anyagi terhet ró a városra, nemcsak a bérek kifizetésével, hanem például a beiskolázással, illetve a felruházásukkal is, és persze jelentkezők is kellenek majd. Most úgy határozott a testület, hogy erre forrást különít el.

A képviselők döntöttek arról is, hogy az új buszpályaudvarról a Flavius üzletház és a most épülő szálloda felé vezető utca az Omnibusz nevet kapja. A döntésnél fontos szempont volt, hogy a nemzetközi közönség számára is értelmezhető elnevezés szülessen.

A testület vita nélkül fogadta el az előterjesztéseket, b-j Kepli József János, Papp Gábor, dr. Tüske Róbert jegyző és Gelencsér János Fotós: Péter B. Árpád



Szóba került az ülésen az is, hogy az elmúlt hetekben fotók készültek az autókról a városban. Mint Papp Gábor elmondta, akadt, aki ezt kifogásolta, de ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: bár az sem lenne jogszabályellenes, de nem rendszámokat fényképeztek a közreműködő diákmunkások, hanem úgynevezett telítettségi mérést végeztek, ami a törvényi előírások alapján kötelező az önkormányzatok számára, ha valahol fizető vagy bérletes parkolókat akarnak kijelölni. Hozzátette: ezért húzták vissza két hétre például a Széchenyi utcai kordont.

A testület úgy döntött: az önkormányzati adóhatóság folytatja az építményadó felülvizsgálatát, ám ennek nem a bírságolás, hanem az aktuális helyzet feltérképezése a célja – szögezte le a városvezető.

A napirendek között szerepelt – egyebek mellett – a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, továbbá az is, hogy egy jövő heti, nagyszabású programra a testület megelőlegez a Tiszta Forrás Dalkörnek ötmillió forintot, mivel az általa elnyert EU-s pályázat utófinanszírozásos. A civil szervezetnek november 15-ig kell elszámolnia.