A pandémia miatti két éves kényszerpihenőt követően újra megszervezett látványos felvonuláson 44 közösség képviseltette magát, köztük néhány magyarországi, horvátországi és szerbiai szervezet is. A menetet ezúttal is a 18 szlovén borkirálynő egyike, a stájer régióhoz tartozó Starse községből érkezett Anja Kelc vezette hintón, majd a különböző borlovagrendek képviselői következtek. Az utánuk érkező csapatok nemcsak a szürethez kapcsolódó szokásokat mutatták be, de voltak olyan közösségek is, amelyek az egyéb őszi betakarítási munkafolyamatokba nyújtottak betekintést.

Fotó: Gyuricza Ferenc



A rendezvény előestéjén tartották a helyi borászok ünnepét. Itt nemcsak azok a borok kerültek bemutatásra, amelyek a különböző szlovéniai vagy külföldi versenyeken elnyerték a legmagasabb elismeréseket, de első alkalommal a város borát is megválasztották. A kitüntető címet a Kulcsár borászat olaszrizling kapta, amely a legrangosabb európai borászati szaklap, a londoni kiadású Decanter magazin minősítőjén ezüst fokozatot nyert el.

Az első írásos említésének hétszáz éves jubileumát ünneplő Kerkaszentkirály volt a házigazdája annak a Szüreti Ramazuri elnevezésű programnak, amit négy település összefogásával szintén szombaton rendeztek meg. A több mint kétszáz fővel megtartott felvonulás előtt Pál Zoltán polgármester arról beszélt a résztvevőknek, hogy Kerkaszentkirály, Muraszemenye, Csörnyeföld és Szentmargitfalva lakossága a múltban mindig is összefogott – többek között közös labdarúgó csapatot tartottak fenn –, s ezt az együttműködést szeretnék most újra felerősíteni. A résztvevők ezt követően végigvonultak az érintett településeken, majd Kerkaszentkirályon estig tartó szórakoztató programok várták őket.