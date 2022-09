Az elmúlt hétvégén is a korábbi alkalmak szokásait elevenítették fel, tájékoztatta lapunkat Hessel Beáta. A felvonuláson nem csak lovasfogatok vonultak fel, idén sok egyéb jármű is a menet része volt. Közel hatvan fő vonult végig a falu utcáin, mosolyt csalva a nézelődők arcára. A menet elején a kisbíró haladt, aki több helyen is kidobolta a közelmúlt híreit. A felvonulók közül nem hiányozhattak a dalkör tagjai, éneküktől hangosak voltak a település utcái. A vigadalomban részt vettek a helyi civil egyesület tagjai is, akik egy-egy járművön foglaltak helyet különféle jelmezekbe bújva, de rajtuk kívül is sokan gondolták úgy, hogy nem akarnak kimaradni a vidámságból. A faluháznál aztán élő zene és finom babgulyás várta a résztvevőket. A felvonulók tánccal és énekkel fokozták a jókedvet, amely az éjszakában nyúlóan kitartott.