Az idei nevelési évtől új vezetője van az intézménynek a helyi kötődésű Kása Vera személyében, akinek munkáját a szintén újonnan az óvodába került óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens segíti a dada mellett. Az óvodavezető megköszönte a szülőknek az együttműködést és a segítséget.



- Augusztus közepén, az első szülői értekezleten megbeszéltük a szülőkkel, hogy lennének olyan tennivalók, melyek jelentősebb anyagi beruházás nélkül, pusztán összefogással megvalósíthatók s főleg az óvoda udvarát érintik - mondta Kása Vera. - Miután közösen körülnéztünk az udvaron, számba vettük a teendőket, elsősorban a gyerekek érdekeit és biztonságát előtérbe helyezve. Még a nyári szünet alatt három alkalommal is összegyűltünk közel húszan, rendbe tettük az udvart, régi, balesetveszélyessé vált játékokat selejteztünk le, az apukák kijavították a kerítés oldalát, levágták a szomszédból átnyúló növényzetet, megmetszették a bokrokat. Az udvaron található ötvenéves babaházat felújították, fagyállóra cserélték a benne lévő járólapot, a terasz fa alkotórészeit lefestették, és egy tárolót építettek a kint használatos játékok számára. Az óvoda minden dolgozója hálával gondol a szülők önzetlen megnyilvánulására. További terveink is vannak, a belső térben az öltözőszekrényeket kellene nagyobbra, kényelmesebbre cserélni, szükség lenne újabb, a gyerekek által könnyebben kezelhető csaptelepekre, valamint felmerült a minibölcsőde kialakításának igénye is, egyre nagyobb az érdeklődés ezzel kapcsolatban, az épület pedig kisebb átalakításokkal alkalmas lenne a szolgáltatás befogadására.



Ennek lehetőségét Nyakas István, a település polgármestere is megerősítette, mint mondta: hat gyermekkel elindítható a bölcsőde, melléjük két gondozót tudnának felvenni. A hosszú távú terveik közt szerepel az épület további fejlesztése megfelelő pályázati támogatással, rövidebb távon pedig az óvoda előtt parkolót alakítanának ki saját erőből. A gutorföldei óvodába jelenleg 20 gyermek jár, de a számuk emelkedik, többen az őszi hónapokban érkeznek majd. Legtöbbjüknek kisebb testvére is van, vagyis tarthatónak tűnik ez a létszám.