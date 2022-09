A szívünk napját 2000 óta rendezik meg a Szív Világszövetsége kezdeményezésére, a programhoz már az első évben csatlakozott a Magyar Kardiológusok Társasága. Azóta minden szeptember végén e nevezetes napon hívják fel a figyelmet a kardiológiai megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, valamint a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre.

A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen. Ezt dr. Császár Gabriella, a Pécsi Tudományegyetem egerszegi képzési központjának igazgatója mondta érdeklődésünkre, ugyanis gyógytornászképzéssel foglalkozó intézményük is csatlakozott a programhoz, annak apropóján, hogy ez évben megalakult a kardiológiai-fizioterápia-munkacsoport.

- Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a megelőzésben meghatározó szerepe van az egészséges életmódnak, a mozgásnak, a helyes légzésnek, a stresszkezelésnek - mondta az igazgató. - A szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálattal. Emellett fontos a krónikus stressz kiküszöbölése, ha erre nincs rá mód, akkor megtanulni, miként vezethető le - tette hozzá.

A vasárnap délután megtartott program célközönsége az idősebb korosztály volt, hiszen náluk már többféle kockázati tényezővel lehet számolni: magas vérnyomás, túlzott koleszterin-, illetve vércukorszint, fölös súly. A szív- és érrendszeri betegségek kockázata a férfiaknál már negyvenéves kortól megemelkedik, a nőknél kicsit később, a menopauza után lehet számítani rá.

A szívük napján a szűrővizsgálatok, állapotfelmérés mellett többek között relaxációs légzőtorna, értorna, szobakerékpár, intenzív állóképességi tréning, de még újraélesztési gyakorlat is várt az érdeklődőkre, akik több előadást is meghallgathattak a szívvel kapcsolatos témákról.

A nap részeként állították ki az egerszegi bölcsődések és óvodások ajándékát, az apró szívekből összerakott óriási szívet. Erről a rendezvény fővédnöke, Balaicz Zoltánné elmondta, kezdeményezésük, a Szívből jövő üzenet elnyerte a gyerekek tetszését. Különböző technikával készült el a több száz apró szív, amiből elkészült az óriási színes-szíves installáció. Üzenve a felnőtteknek, figyeljetek az egészségetekre, szükségünk van rátok, fogalmazott a fővédnök.