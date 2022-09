- Hat nagyszínpadi bemutatót tervezünk, három előadás kerül az ifjúsági bérletbe. A darabok kiválasztásának számos szempontot veszek figyelembe, ezek közt természetesen prioritást élveznek a nézői igények - mondta a direktor. - Az elmúlt 12 év alatt kitapasztaltuk, hogy ekkora nagyságrendű városnak és egy ilyen kvalitásokkal rendelkező színháznak mire van szüksége, mire van lehetősége, melyek azok a darabok, amelyekre fogadókész a közönség, és szakmai kifejezéssel élve kijátszható, valamint belefér a költségvetésbe. Fontos számunkra, hogy a színművészek megfelelő szerepeket kapjanak, megmutathassák egyéni képességeiket, kibontakoztathassák a tehetségüket, ezért nekik való darabokat keresünk. Az évad összeállításakor megtartom azokat az alappilléreket, amelyek beváltak, érdemes hozzájuk ragaszkodni. Ezért ebben az évadban is lesz vidám, szórakoztató vígjátékunk, amit a legszélesebb közönség élvezhet. A megszokott történelmi darabunk a Volt egyszer egy seregünk, az 1943-as doni áttörést idézi fel, ezt az évfordulóhoz kapcsolódva január 13-án visszük a színpadra. Egyszer állami pályázati lehetőséggel már előadtuk, most szeretnénk, ha minél többen látnák. Izgalmas a dramaturgia, a dokumentumokkal felidézett eseményeket körülveszi egy szerelmi kerettörténet, félig oratorikus mű. Nemeskürty István regényéből készült, ami külön rangot ad számunkra. Azt gondolom, egy színháznak kötelessége hozzájárulni a nemzeti emlékezet erősítéséhez. Sokféle nézet él együtt a hazai színházi és kulturális palettán ezügyben, én azt a vonalat képviselem, amelyet Moravetz Levente valósít meg a történelmi eseményeink teátrumi feldolgozásakor.

Az igazgató jelezte, könnyed retro darabra számíthatunk a Tanulmány a nőkről megtekintésekor, a hatvanas-hetvenes évek zenés világát idézi, négy pár életén keresztül pillanthatunk be a párkapcsolati ügyekbe. Az indítás A tanú című szatíra a jó szerepek és jó színészek találkozása lesz, vetítette előre Besenczi Árpád, Böhm György rendező jó szemének köszönhetően. A Thália Színházban és a szegedi szabadtéri színházban is játszották már a darabot, amin egyszerre kacaghatunk és nézhetjük kicsit összeszorult gyomorral, dehát ez is a mi múltunk.

- A koreográfia és a zene támogatja a szükséges illúziót, nagy mozgalmi nótákkal, úttörőkkel, az átiratot Hamvai Kornél készítette.

Mikszáth Kálmán Noszty fiú esete Tóth Marival című regényének Bártfai Rita által készített átirata következik, mivel a színháziak szeretnének azokon a fiatalokon is segíteni, akik nem olvasnak ma már efféle műveket. A társulat szinte teljes egészében színpadra áll a XIX. századi hazai dzsentri világot bemutató zenés színjátékban, amit Farkas Ignác Jászay-díjas színművész rendez. A kötelező olvasmányok színrevitele sem lehet kérdés egy vidéki színház számára, tette hozzá az igazgató. A zalai pedagógusokkal és az iskolákkal szorosan együttműködnek, évről évre felmérik a tanári-tanulói igényeket.

- A szükséges megközelítést Ignác nagyon jól érzi, ahogy az Érettségi című darab színre állításakor is bizonyította, ezért bíztam meg őt ezzel a feladattal.

Mint az igazgató már jelezte, a színészekre is építenek darabokat, ezúttal Pap Lujza az érintett: A decemberben bemutatandó A vágy villamosa című színművet Kiss Csaba rendezi a vezető színésznő főszereplésével.

- A Kőműves Kelemen rockballadában reményeink szerint a társulat fiatal tagjai mutatkozhatnak be. Markáns tehetségű társaság jött össze, ők a kaposvári egyetem hallgatóival egészülnek ki. Azt gondolom, hogy a látványvilága, zenéje, hangulata megragadja a fiatalabb korosztályt, Tompagábor Kornél rendezi az előadást. A diákok számára egyébként szeretnénk folytatni a Tantermi deszka iskolai sorozatot, amennyiben a körülmények és az anyagiak lehetővé teszik. Nem mondunk le a legkisebbekről, de mivel a színház felújítása egyelőre parkolópályára került, s mivel nincs több játszóhelyünk, a gyerekdarabok emiatt nagyon meggondolandók, számos logisztikai problémát vet fel az egyetlen színpad átdíszletezése egy napon belül.

A Hevesi Sándor Színház direktora reméli, amíg nem oldódik meg a második játszóhely, addig a Griff Bábszínház nevel színházba járókat Zalaegerszegen.

A színház épülete sajnos nincs jó állapotban, de tudomásul vették, hogy maradniuk kell egyelőre így, miközben szeretnék visszaépíteni a koronavírus járvány miatt elvesztett bérleteseket. Még nem tudják, az energiaválság hogyan érinti a színházat, készülniük kell rá.

- Lassan kúszik felfele a nézőszám, a 12 ezer bérlettől még messze vagyunk, de 7000 már megvan.

Besenczi Árpádot jó érzéssel tölti el, hogy erősödött a fiatalok gárdája a Hevesiben, most az idősebb generációja karcsúsodott kissé.

- Nagyon szívesen kísérleteznénk mi is különböző darabokkal, de a körülményeket figyelembe kell vennünk. Nagy nevű színházi emberek mondják, az emberek tudnia kell, kinek mit játszik és mennyiért.

A zalaegerszegi színház mindeközben gazdag programmal készül fennállása 40. évfordulójára.