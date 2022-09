A kápolna építésére azért volt szükség, mert a település hosszú ideig nem rendelkezett saját misézőhellyel. Ugyan a jelenlegi falu nyugati határában létezett egy Keresztúrpuszta elnevezésű lakott hely, s annak kőből épült temploma is volt, ám az a török korban megsemmisült. Keresztúrról a történész Szatlóczki Gábor Vár a várban című művében is olvashatunk, a szerző abban azt írja, hogy egy 1345-ben kelt oklevélben már megemlítik a település templomát, amely köré egy erődítményt is emeltek. Ezek nyomai a falubeliek szerint még ma is láthatóak a Keresztúri-patak melletti lankás domboldalon, bár a helyszínt több alkalommal is megbolygatták, legutóbb akkor, amikor a 86-os főút Zalalövőt elkerülő szakasza épült. A község jelenlegi kápolnáját két helyi földbirtokos, Pék Gyula és Nagy Sándor kezdeményezésére, a helyi lakosok támogatásával kezdték építeni. A munkálatokkal kapcsolatos adatokat a felszentelés százéves jubileumára a község kulturális munkatársa, Hargitáné Kovács Tímea kutatta fel. Adatai szerint a helyi lakosok nemcsak felépítésére tettek javaslatot, hanem adományaikkal és munkájukkal tevőlegesen is hozzájárultak annak elkészültéhez.

A keménfai kápolna

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Az építéshez szükséges területet a Hajdu és Toplak család tagjai ajánlották fel, fele-fele alapon. A Pék családnak a ma már Zalalövőhöz tartozó Patakán volt téglagyára, ők adták a téglát, amit aztán a falubeliek saját igavonó jószágaikkal hordtak a helyszínre. Nagy Sándornak erdeje volt, innen nyerték a tetőfát, valamint a belső bútorzat faanyagát. A padokat a családok készíttették, ezáltal a kápolnában mindenkinek állandó helye volt. Egy-egy padon több család is osztozott. Az építéshez szükséges szakemberek munkabérét a Patakán, illetve a ma már szintén Zalalövőhöz tartozó Budafán nyári idénymunkát vállaló fiatalok adták össze. Ők a cséplésért kapott gabonát adták el, s az így szerzett pénzt ajánlották fel az építéshez. A kápolna belső részén – a bejárattal szemben – egy festett falikép is látható, amely Szent István királyt ábrázolja, miközben a magyar koronát felajánlja a kitárt karú kisdedet, azaz Jézus Krisztust az ölében tartó Szűz Máriának.

A kápolna felszenteléséről a szombathelyi egyházmegye levéltára is őriz adatokat. Ezek megerősítik, hogy a felszentelését 1922. augusztus 20-án tartották, a ceremóniát pedig Csoknay Ernő salomvári plébánossal közösen Mindszenty József végezte, aki akkor még Pehm József néven Zalaegerszegen apátként szolgált.