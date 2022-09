Néptánctanfolyam felnőtteknek

Zalacsében, a kultúrházban pénteken 19 órakor tartják annak a néptánckurzusnak az első foglalkozását, amelynek vezetője Henczi Dávid táncoktató lesz. A programra a néptánc iránt érdeklődő, 16 év feletti helyi és környékbeli lakosokat várják.

Szüreti vigasság

Zalalövő irsapusztai településrészén szombaton tartják a hagyományos szüreti vigasságot, amely 14.30-kor felvonulással indul.

Zarándoklat a családokért

Zalacsébről, a vasútállomásról indul szombaton 10.45-kor a gyalogos zarándoklat, amit a békéért és a családokért szervez a Családkapocs Egyesület. A menet célállomása a vaspör-pusztacsatári kegyhely lesz, ahol 14 órakor szentmise várja a résztvevőket, majd Az ember a természetben címmel Szalai Attila teskándi plébános tart előadást.

Tér-Zene program

Letenyén, a Templom téren a Tér-Zene programsorozat részeként szombaton 17 órakor a Harmónia Kvartett mutatja be tangókból és más latin-amerikai tánczenékből álló műsorát.

Színházi bemutató

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 19 órakor mutatja be a Lendvai Színház Szerető Társulat a Miguel de Cervantes regénye nyomán színpadra állított Don Quijote kalandjai című kétrészes előadását, amelynek rendezője Regős János.

Nemzetközi kutyakiállítás

Gyertyános, a muravidéki település sportpályája lesz az idei helyszíne a kétévente megrendezésre kerülő CACIB Lendva nemzetközi kutyakiállításnak. A kétnapos, szombaton és vasárnap 9 és 16 óra között zajló nagyszabású program keretében a Muravidék legszebb kutyáját is megválasztják.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban pénteken 21 órakor a Mangorise zenekar ad koncertet. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremben szombaton Sipos F. Tamás, az Exotic egykori énekese lép fel.

Horgászverseny

Vasárnap a Tenke-völgye Sporthorgász Egyesület a lendvadedesi víztározón 11. alkalommal rendezi meg a Kardos Tibor-emlékversenyt. A nemzetközi nyílt horgászversenyre háromfős csapatok jelentkezését várják, nevezni előzetesen és a verseny napján a helyszínen is lehet 7 óráig. A csapatok tagjai 6.30-tól gyülekezhetnek a Tóbüfénél, 7 és 8 óra között lehet elfoglalni a kisorsolt horgászhelyeket, majd 8-tól 12 óráig tart a horgászat. Ezután mérlegelik a szervezők a kifogott halakat és megtartják az eredményhirdetést.

Lecsófesztivál

Szombaton szüreti mulatságot és lecsófesztivált tartanak Gutorföldén. A felvonulás 12.30-kor indul a szabadtéri színpadtól, ahol 14.30-kor kezdődik a lecsófesztivál, melyre várják a főzőcsapatokat. Délután négytől a Megatasi zenekar, 20 órától a TMK Rock Band zenél.

Szilvafesztivál

Szombaton rendezik meg Szilvágyon a 16. Göcseji Szilvafesztivált. 9 órakor indul a program, a kultúrház udvarán főzőverseny kezdődik, de lesz szilvapálinka verseny, szilvás desszertek versenye, székelykáposzta, szilvásgombóc, szilvásmálé kóstoló. Délután 13 órától kulturális műsor kezdődik a pajtaszínházban gyerekműsorral és zenés, táncos fellépőkkel, színpadra lép a Bibrics Táncegyüttes, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei operett előadással, 15.15-kor tartják a gasztroversenyek eredményhirdetését, majd folytatódik a műsor a Völgyifalui Népdalkör és Citerazenekar, Bognár Gyula magyarnóta énekes és a Nagymadi Bicsakfa Népdalkör fellépésével. Ezután zenél a TMK Rock Band, 19.30-kor kerül sor a tombolasorsolásra, majd Sihell Ferry mulatós zenei előadással szórakoztatja a közönséget, majd Éder Gabee szolgáltatja a zenét.

Falunap Csömödérben

Szombaton Csömödérben rendeznek falunapi programot a kisréti közösségi téren. A program 9 órakor kezdődik főzőversennyel, 10 órára női-férfi labdarúgó mérkőzést hirdettek, illetve gyerekprogramokat, de lesz egészségsátor is. 11 órakor veterán autók felvonulását tekinthetik meg az érdeklődők, 13 órakor kihirdetik a főzőverseny eredményét, majd ünnepi köszöntők hangoznak el. 14.45-től zenés program kezdődik, érkezik a Rox zenekar, a Vajda József Népdalkör, Jurina Beáta és Szilinyi Arnold népszerű slágereket énekel, majd utcabál kezdődik. Vasárnap a kultúrházban 11.30 órakor terményszenteléssel egybekötött Mária-napi búcsúi szentmisét celebrál Németh Csaba plébános.

A város napja

Pénteken 10 órakor helyi művészeti csoportok bemutatójával kezdődik Nagykanizsa város napja az Erzsébet-téren. A megnyitót 14.30 órakor tartják ugyanitt, 18.30-tól Heinz Gábor Biga és zenekara lép fel, őket követi 21 órától az Anna & The Barbies koncertje, a napot 23 órától a Crazy Little Queen Tribute Band zárja. Szombaton ugyanitt 10.30 órától a vívás világnapja kapcsán az NTE 1866 sportolói mutatkoznak be, majd kanizsai táncklubok lépnek fel. 17.30 órától a Balkan Fanatik lesz hallható, 21 órától pedig Geszti Péter ad koncertet, amit tűzijáték követ. A vásári forgatagban vendéglátók és kiegészítő programok is várják az érdeklődőket.

A szalma becsülete

A zalaegerszegi Göcseji Tudásközpont és Helyi Termék Piac pénteken 13 és 18 óra között a szalma felhasználásának módozatait bemutató vásári forgatagra várja az érdeklődőket. Szalmabábu-készítés mellett vályogfalépítést is láthat a közönség, de lesz néprajzos előadás a szalmaedényekről is.

Húsz művész

Pénteken 17 órakor nyílik meg 20 művész alkotásaival a 7. Zalaegerszegi Szalon képzőművészeti tárlat a Hangverseny- és Kiállítóteremben. A megnyitót Hegyeshalmi László képzőművész tartja.

Bringás nap

Szombaton 10 órakor Murakeresztúron, az önkormányzat szervezésében kezdődik a Bringás nap. A kanizsai oldtimer kerékpárosok bemutatóját 10.30 órától közös biciklizés követi.

Gasztronómiai fesztivál

Szombaton 11 órakor Eszteregnyén Szent Hubertus misével kezdődik az Eszterfeszt vad- és kézműves ételek gasztronap, mely elszármazottak találkozójával egészül ki. A kóstolgatást kulturális műsor övezi, este utcabál lesz.

Zongoraavató

Szombaton 19 órakor a zalaegerszegi Korona Szalonban zongoraavató hangversenyt tartanak. A Yamaha C5x típusú hangversenyzongorán Borbély László, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára és Tóth László zongoraművész játszik.

Falunap

Szombaton focimeccs, főzőverseny, paraszt hexathlon, tűztáncbemutató és gyerekeknek szóló játékos programok várják a nagylengyeli falunap közönségét a faluház mögött.

Kertvárosi vigasság

Szombaton 14 órától Zalaegerszegen, az Apáczai Művelődési Központban rendezik meg a 14. Kertvárosi Vigasságot, melynek keretében jótékonysági főzés is zajlik a Csillagközi Óvoda alapítványának javára. Fellép többek közt a városi fúvószenekar, az Albatrosz Tánc Sport Egyesület, a Zalai Táncegyüttes, a Manic Monday Band és a Unique.

Balatoni halak napja

Szombaton rendezik meg a Balatoni halak napját a gyenesdiási termelői piacon. Déltől beszélgetések, versenyek és játékok várják az érdeklődőket, de lesz halászléfőző-bemutató, halas játszóház, operettműsor, s a napot a Colors zenekar bulija zárja.

Családi nap

Szombaton 10-18 óráig a gyenesdiási Természet Háza Látogatóközpontban zajlik le a Csodaszarvas családi nap, többek közt íjászattal, élménylövészettel, vadászkutyás és szarvasbőgés-bemutatóval.

Térképek

A balatongyöröki művelődési házban ma 17 órakor nyílik a Hungaria regnum – A Magyar Királyság térképészeti ábrázolásai 1580-1850 című kiállítás, mely dr. Csapi Géza gyűjteményéből válogat.

Táncpanoráma

A Keszthelyi Táncpanorámán pénteken 19 órától a Pécsi Balett Carmen című darabja, szombaton 20.30-tól a Duda Éva Társulat Ramazurija, vasárnap 19 órától pedig a Magyar Állami Népi Együttes Ünnep című előadása lesz látható a Balaton Színházban. Szombaton 20.30-tól a Fő téren Lakatos János Táncoló filmkockák – sikerfilmek tánccipőben címmel beszél e témáról.

Becsehelyi szüret

Szombaton 13.30 órakor felvonulással indul a 17. Becsehelyi Szüret. A faluháznál borházak nyitnak. Megtartják a hébérszívó versenyt, 19.30 órától Hevesi Tamás, 20.30-tól pedig a 3+2 zenekar ad koncertet. Házias ételekből (rétesek, prószák) sem lesz hiány.

Pati vendégek Paton

Szombat 12 órakor Paton az azonos nevű szlovákiai település delegációját fogadják. A vendégek a környék értékeivel ismerkednek, majd kulturális műsor kezdődik.

Népművészet

A Hagyomány és innováció című népművészeti fesztivál keretében pénteken 15 órakor zenés tárlatvezetés indul a hévízi Véderdőben Karnics Tibor kiállításához kapcsolódva. A termelői piacon szombaton helyitermék- és hangszerbemutató, valamint kézműves show szolgálja a kikapcsolódást.