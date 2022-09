Hozzátette, ez nem volt a közgyűlés témája, de az idei költségvetés harmadik negyedévi módosítása kapcsán szóba került ez is. Szólt arról is, hogy változott a közterület használatáról szóló rendelet. A 2013-ban megállapított díjak egy része megnő. Kitért arra is, hogy a hulladékgyűjtő edényeket engedéllyel lehet közterületen elhelyezni, kivétel ez alól az ürítés időszaka, tehát az előző nap 18 órától az elszállítás napján 23 óráig. A frakcióvezető fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az önkormányzati utak, járdák felbontását építés után 7, újraaszfaltozás után 5 évig nem engedélyezi a város. Ez 2-2 évvel növelte meg az eddig érvényes időtartamot.

Nagyon fontos, hogy a kormány megállapodjon az Európai Unióval, mert ettől függően juthat hozzá Zalaegerszeg 8,5 milliárd forint támogatáshoz. Ezt Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes jelentette ki, utalva a város fejlesztési elképzeléseire. Ebből kiemelve utalt rá, hogy például Bazitán új óvoda épülhetne ebből a pénzből. Ezen kívül bölcsődék, óvodák energetikai korszerűsítését, rendelők, nevelési, oktatási intézmények fejlesztését tervezik. A turisztikai célú beruházások között szerepel kilátó építése Ebergényben és Csácsban, négyévszakos, fedett játszótér építése az Alsóerdőn.