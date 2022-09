Egyre több háztartás dönt a napelemes rendszer mellett, hogy magának termelje meg a szükséges energia egy részét vagy egészét. Erről számolt be lapunknak Rónási Zsolt villamossági szakember Lentiben, aki napelemes rendszerek telepítésével is foglalkozik lakossági megrendelőknek, cégeknek.

– Elmondható, hogy Zalában többnyire gázzal és fával fűtenek, többen használják erre a célra a klímaberendezést is, továbbá kisebb számban előfordul infrapaneles fűtés, valamint infra padlófűtés, ez utóbbi egyébként egy jó megoldás. Ma az új építésű házaknál érdemes az elektromos árammal működő fűtési rendszert választani, és úgy megtervezni, hogy az áramot helyben termeljék meg. A régi házaknál megfelelő korszerűsítés esetén érdemes áttérni áramalapú fűtésre. Ebben az esetben szükség van jó hőszigetelésre a tetőn, a falakon, és modern nyílászárókra. Az elektromos árammal való fűtésnek tehát akkor van létjogosultsága, ha helyben megtermelik az energiát napelemekkel. A megtermelt energia egy részét nem is kell már visszatermelni a hálózatra, mert tárolható és felhasználható.

Számokkal is elmagyarázta a szakember, hogy miért éri meg napelemes rendszert telepíteni. Eszerint amíg 39 forint volt egy kilowatt áram díja a lakosságnak, addig 8-10 év volt a napelemes rendszer megtérülési ideje, de most, amikor már 70 forint fölött van 1 kilowatt áram átlagfogyasztás fölötti ára a lakosságnak is, 4-5 évre csökken a megtérülés ideje, ami nagyon gyors. Persze számolni kell azzal, hogy minél több az elektromos árammal működő berendezés egy háztartásban, annál magasabb a fogyasztás és a költség.

A napelemes beruházások jelenleg legalább 15 százalékkal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt, ettől függetlenül van érdeklődés – tudtuk meg a szakembertől. – Az új építésű családi házaknál eleve szóba jön, de az is megfigyelhető, hogy aki tud, szabadulna a gázfűtéstől, mert attól tartanak az emberek, hogy nem lesz gáz, amivel fűthetnének, vagy ha lesz is, nagyon drágán. Igyekeznek fűtést korszerűsíteni, átalakítani, ahogy a lehetőségeik engedik.

Rónási Zsolt arról is beszélt, hogy a napelemes rendszerek telepítését az állam pályázatokkal támogatja, ami jó kezdeményezés, de meg kell fontolni az ingatlantulajdonosoknak, hogy megéri-e bevállalni, mert buktatók is vannak benne. Az első támogatói okiratok a kiírás módosítása után nemrég jelentek meg, a megvalósításuk csak ezután történik. A szakember szerint előfordulhat, hogy önerőt is igényelnek a projektek, mert a megítélt keret nem fedezi a beruházás költségét a minden téren emelkedő árak mellett. A jelenlegi gazdasági helyzetben az alapanyagokat nehezebben szerzik be, és drágábban. Van, aki előfinanszíroz, viszont nem tudja, mikor jut hozzá a pályázati pénzhez. Jellemzően a pályázatok beadásától számítva 2 év telik el, amire a telepítések megvalósulhatnak. Hozzátette, hogy aki mostanában dönt úgy, hogy szeretne napelemes rendszert szereltetni, az jövő évi kivitelezésre számíthat, előny, ha az alapanyagot előfinanszírozza és tárolja, majd amikor lesz rá kivitelezői kapacitás, akkor kiépítik a rendszert. Persze az árazás kérdéses, Rónási Zsolt azt mondja, ő jelenleg 30 napig tartja a kiadott árajánlatokat, ennyi ideig fix a megadott ár. A kivitelezőknek sok munkájuk van, korábban a megkereséshez képest 2-3 héten belül elvégezték a vállalt munkát, most azonban 3 hónap is lehet a várakozási idő.