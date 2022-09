A praxis betöltésére legutóbb már negyedszer írt ki pályázatot a város, de most sem volt jelentkező. Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón elmondta: hogy vonzóbbá tegyék a lehetőséget, egy sikeresen elnyert támogatásból egy évig havi egymillió forint pluszjuttatást biztosítanak annak a gyermekorvosnak, aki vállalja a munkát. Addig is helyettesítéssel oldják meg a feladatot, végső esetben pedig szétszedik a körzetet és felosztják más gyermekkörzetek között, de ez nem ideális megoldás, mert most is sok gyermeket kell ellátnia egy-egy orvosnak.