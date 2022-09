A Zala Megyei Önkormányzat Zala Kétkeréken elnevezésű projektje keretében valósult meg a fejlesztés, a kivitelezés költségét mintegy 188 millió forint európai uniós támogatás biztosította.

Az avatón Horváth László, Lenti polgármestere elmondta, hogy a városban 20 km a kerékpárúthálózat hossza és az alacsony forgalmú utakon is lehetséges a közlekedés kétkeréken. Rendszeresen tartanak kerékpározást népszerűsítő programokat a városban, nőtt a kiszolgáló létesítmények száma, elektromos töltőállomás, pihenőhelyek létesültek, és Lenti több alkalommal elnyerte a Kerékpárosbarát település címet.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntőjében először arról szólt, hogy a jelen gazdasági helyzetben az energiahordozókhoz való hozzáférés miatt kihívások előtt áll az ország és a takarékos gazdálkodásra hívta fel a figyelmet. A kerékpárút fejlesztéshez gratulált a város önkormányzatának, majd hozzátette, hogy az elmúlt időszakban több kerékpárút is épült a megyében és felértékelődött ez a közlekedési mód.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke a kivitelezés gyorsaságát és szakszerűségét méltatta. Kiemelte, hogy a Zala Megyei Önkormányzat már az előző önkormányzati ciklus elején célul tűzte ki, hogy a kerékpáros fejlesztéseket kiemelten kezelik. Ezt a célt szolgálja a Zala Kétkeréken program, melynek keretében úgy tervezték meg az egyes beruházásokat, hogy azok hálózatot képezzenek. A kerékpárút nem csak a munkába járást, hanem turisztikai célokat is szolgál, tovább haladva Kerkabarabás, Zalabaksa és Csesztreg felé az alacsonyabb forgalmú utakon - melyek felújítása is szerepel a hosszabb távú célok között - elérhető lesz az Őrség, a másik irányban pedig a rédicsi kerékpárút lehetővé teszi a Szlovéniához és az EuroVelo 13 nemzetközi kerékpárút-hálózathoz való csatlakozást. Arról is beszámolt, hogy hamarosan elkészülnek a hernyéki elágazó és Nova között építendő bicikliút tervei, a Kerkateskánd és Tornyiszentmiklós közti szakasz kivitelezési közbeszerzés alatt áll, valamint a szlovéniai Pincétől Becsehely irányába tervezendő kerékpárút megépítésére is rendelkezésre áll a forrás.