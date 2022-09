Az idén a fizika nagy varázslója, piarista szerzetes, középiskolai és egyetemi tanár, a pákai születésű Öveges József életművét kapták meg házi feladatul a versenyzők.

A játékvezető és a zsűri: (balról jobbra) Kereki Judit, Vargáné Tüske Judit és Gyurkóné Marton Beáta

Forrás: Fincza Zsuzsa

A rendezvényt támogatta a város önkormányzata, a Zalaegerszeg-Göcsej Lions Club és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. A támogatók között volt a József Attila Városi Tagkönyvtár is, ez utóbbi nem csak helyet biztosított számukra, hanem Kereki Judit, az olvasószolgálat vezetője összeállította a vetélkedő kérdéseit és levezette a versenyt. A zsűrit Gyurkóné Marton Beáta könyvtáros és Vargáné Tüske Judit, a szülőfalu „Öveges a Gyermekekért Alapítvány” elnöke, civilben a pákai Öveges József Általános Iskola fizikatanára alkotta.

A szombathelyi versenyzők látó segítője: Szelingerné Lakics Edit olvasta fel a kérdéseket, töprengett: Szuhonyi Tünde, Bősze György és Nagy Lászlóné

Forrás: Fincza Zsuzsa

Az ajkai látássérült klub csapatának vezetője: Vadász Zsuzsanna Kereki Judit játékvezetővel egy elírásról konzultált, mellette Laczi Ilona és Tóth László

Forrás: Fincza Zsuzsa

– Az egész falu egy emberként örült, amikor megtudta, hogy a mi Öveges professzorunk gazdag, színes életét választották a vetélkedő témájául, főleg, hogy vasi és Veszprém megyei csapatok is foglalkoztak vele, hiszen egytől egyig büszkék vagyunk falunk szülöttére. Már az óvodánkban különböző kísérletekkel érzékenyítjük a fizikára a gyerekeket, az iskolában már 5.-től fizika szakkörre járnak a tanulók. Nem csoda hát, hogy a fizikaversenyeken már 5. éve zsinórban nyerünk, s szerepeltünk a Duna-TV-ben is. Szerencsések vagyunk, hogy a volt otthonából bútoraival, személyes használati tárgyaival, kísérleti eszközeivel és fotóival kis múzeumot alakíthattunk ki – érzékeltette faluja kötődését Vargáné Tüske Judit, aki meg is hívta a résztvevőket az Öveges József Emlékházba.

A keszthelyiek a második helyen végeztek

Forrás: Fincza Zsuzsa

Minden versenyző emléklapot is kapott a szereplésért – átadta Kereki Judit

Forrás: Fincza Zsuzsa

– A megmérettetés izgalmas, jó program, de az igazi élmény mégis a hetekig, esetleg hónapokig tartó felkészülés, ami ugyebár vakok és látássérültek részére külön erőpróba, hiszen hangoskönyvre, képernyőolvasóra és egyéb segédeszközökre szorulunk. Az amúgy az alapszabályunkban is benne foglaltatik, hogy törekszünk a tagság művelődés iránti igényének felkeltésére, az ismereteik gyarapítására. Ebben a könyvtár mellett a Hevesi-színház is segítségünkre van, szeptember 29-én például az egyesülettől 10-en elmehetünk az évadnyitó Tanú című előadás főpróbájára. Október 7-én pedig Vajda József, híres zalai népzenész és népdalkutató munkáságát a legilletékesebb, fia, Vajda László előadásában ismerhetik meg a sorstársak – adott tájékoztatást közösségük kulturális életéről Choma Balázs, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete elnöke.

Az első helyezettnek járó jutalmat a zalaegerszegi csapat vezetője, Kincsesné Laczó Valéria vette át Choma Balázstól, Kereki Judittól és Vargáné Tüske Judittól

Forrás: Fincza Zsuzsa

Az első helyen megosztva azonos pontszámmal az ajkai (Vadász Zsuzsanna, Laczi Ilona, Tóth László, Tóth Lászlóné, Szabados Gyuláné) és a zalaegerszegi csapat (Kincsesné Laczó Valéria, Németh Valéria, Takács Gábor, Bódi-Dombi Andrea) végzett, az ezüstérmet a keszthelyiek (Balázs Piroska, Őri Lászlóné, Göndöcsné Zsuzsa, Zelkó László), a bronzérmet a szombathelyiek (Szuhogyi Tünde, Bősze György, Nagy Lászlóné, Szelingerné Lakics Edit) kapták.