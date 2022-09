Tavaly a település értékeit felfedező „kincskereső” túrát szerveztek, többször választottak irodalmi témát, máskor rejtélyes titkok után „nyomoztak”, ezúttal a történelemkönyveket lapozták fel.

– A célunk, hogy olyan túrákat szervezzünk, amelyek során hasznos információkkal gyarapodik a résztvevők tudása. Ezúttal a világ elfeledett vagy kevésbé ismert kultúráiban, az oszmánok, a kelták, a vikingek, az apacsok és a templomos lovagok életében búvárkodtunk – mondta a feladatok kidolgozója, dr. Maróti Károly, aki szabadideje jelentős részét a történelem tanulmányozásával tölti. Nevéhez fűződik a feladatok kidolgozása – a csapatoknak az oszmán harcosok mocsárjárását kellett kivitelezni, a nyílvesszőiket ezúttal kézzel dobták célba.

Varga Erika öt órán át sütötte száz embernek a palacsintát.

Fotós: Fincza Zsuzsa

Követniük kellett a híres nyomolvasó apacs indiánok szokásait, fel kellett ismerni a híres állatok nyomait, sőt, kiszűrni azt a négyet, amelyet nem láthattak, mert a spanyol hódítók később vitték a kontinensre. Ki kellett választani a kelták számára ismeretlen fűszereket, gyümölcsöket, beöltözni a templomosok ruhájába, a vikingek rúna írásjegyeiből pedig nagykutasi dűlők (Rebecse, Lesvár, Mocsola) nevét kellett kirakni.

Az ötlet ezúttal is a falu kulturális központjának számító könyvtárában született. Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtáros, a túra főszervezője gondoskodott a résztvevők szellemi muníciójáról is, például két hétig indián napokat tartottak a bibliotékában, az amerikai őslakosok kultúrájával ismerkedve. A kalandtúra a focipályáról indult, és több mint 2 kilométeres mezei utakon át, 6 állomás feladatainak megoldása után a nagykutasi hegyen, a 800 éves szelídgesztenyefa közelében, a polgármester, Ferenczné Baumgartner Éva vendégeként a család birtokán berendezett főhadiszálláson ért véget.

Az ítészek: dr. Marótiné Diószegi Erzsébet és Imre Vanda közművelődési asszisztens összegzése szerint a legtöbb pontot a „Mi Vincénk serege” (Kovács Enikő, Söller Cintia, Dezső Anita, Molnár Balázs, Molnárné Marcsi és gyermekeik: Adél és Vince) gyűjtötte össze, az ezüstérmet a két nagyszájú mudi kutyussal, Zizivel és lányával, Zoknival megerősített „Micsodacsapat” (Takács Anita, Takács Ágnes, Kutak Gábor, Kutak Zsuzsanna, Kutak Abigél, Ihejinka Alexander) nyerte, a bronzot, akárcsak a tavalyi kincskereső túrán, az „Erdei manók” vihették haza.

– Nagykutason népszerűek a hasonló túrák, ezúttal is több mint százan gyalogoltak fel a hegyre, így nem kérdés, hogy jövőre is folytatjuk, méghozzá a most elkezdett történelmi, múltidéző vonal mentén – ígérte a könyvtár vezetője. – Köszönet illeti a segítőket, Kovács Enikőt és Söller Cintiát, akik a ruhákat varrták, a kellékeket készítették, a mindenben támogató Ferenczné Baumgartner Éva polgármestert és Cseh Csaba alpolgármestert, akik jóvoltából a beérkező csapatok szalonnát süthettek – tette hozzá. S ki ne hagyjuk a dicsérendők sorából Varga Erikát, aki 5 órán át sütötte 4 kiló lisztből a cirka 350 darab palacsintát…