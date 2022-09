Az országos szövetség pályázata révén nyílt mód arra, hogy a nyugdíjas körök, az önkormányzatok, a civil és egészségügyi szervezetek együtt gondolkodjanak az együttműködés feltételeiről, lehetőségeiről, mondta lapunknak dr. Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezete elnöke, hozzátéve, a hétfői konferencia előadásai, majd az azokat feldolgozó foglalkozások gyakorlati tanácsokkal, tudnivalókkal szolgáltak a résztvevőknek.

A zalai nyugdíjas szervezetek hétfői tanácskozásán, melyet a megyeszékhelyi Korona Szalonban tartottak, a zalaegerszegi önkormányzat és a városban működő nyugdíjasklubok kapcsolatáról Gecse Péter alpolgármester szólt, a sajtó lehetséges segítő munkáját a városi televízió főszerkesztője, Frauenhoffer Márta mutatta be, a Zalai Civil Ház képviseletében Horváth Rita irodavezető szólt a közös tevékenységről, a nyugdíjaskorúak igényeinek feltérképezéséről. Az országos nyugdíjas szövetség munkáját dr. Hegyesiné Orsós Éva online bejelentkezése segítségével ismerhették meg a résztvevők, akik tájékozódhattak az egészségfejlesztési iroda őket érintő feladatköreiről is. A megyei szervezet lehetőségeit, kínálatát Kocsis Gyula elnök és Vidovicsné Bene Erzsébet vázolta. A megyei szervezet Zalaegerszeg környékén szinte az összes klubot (szám szerint 18-at) a tagjai közt tudhatja, közösségépítő munkájukat a következő hetekben terjesztik ki Nagykanizsa térségére, ahol 30 klub létezéséről tudnak, de Lentibe, Zalaszentgrótra és Keszthely térségébe is ellátogatnak októberben, mivel az egyben az idősek hónapja is. A tapasztalatokat a tervek szerint országosan hasznosítható kiadványban teszik közzé.