A szervező Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke, Székedli Bertold vasárnap kora délután elégedetten beszélt lapunknak. Mint mondotta, a gasztronómiai sokszínűség bemutatása mellett a szórakoztató volt a céljuk, ezeknek maradéktalanul meg is tudtak felelni.

- A szemerkélő eső ellenére már pénteken több ezer fős tömeg kereste fel a rendezvényt, majd Rúzsa Magdi koncertjére telt házat hirdethettünk – foglalta össze. – Szombaton ez megismétlődött, mára pedig az elővételben elkelt belépőjegyek alapján a sörfesztivál immár több mint tíz éves történetének legnagyobb látogatottságára számíthatunk, azaz nézőcsúccsal zárjuk ezt az őszi programsorozatot. Az eddigi tapasztalatokat átgondolva, illetve a lehetőségeinket áttekintve úgy döntöttünk ugyanis, hogy jövőre már egy új időpontban rendezzük meg a sörfesztivált.

Székedli Bertold hozzátette: a sörfőzdék, sörfogalmazók mellett vendéglátósok is kitettek magukért, hiszen a legkülönbözőbb sörök mellett a fesztiválok és szabadtéri rendezvények szinte minden ismert étele kapható volt a fesztiválon. Emellett számos szórakozási és játék lehetőséget biztosították, de a legnagyobb vonzerőt így is a koncertek jelentették. Olyan előadókat hívtak – Rúzsa Madit, a Bagossy Brothers Company együttest, a ValMar párost, illetve Majkát és csapatát –, akik a legnagyobb sztárok közé tartoznak jelenleg Magyarországon.

A fesztivál látogatói is elégedetten számoltak be a rendezvényről. A zalaegerszegi származású, de már Veszprémben élő Santák Attila párjával, Hegedűs Edinával együtt ezúttal kifejezetten a fesztivál miatt látogatott haza. Úgy fogalmazott, céljuk minél több különböző sör megkóstolása volt, s tapasztalataik nagyon kedvezőek, különösen a tradicionális cseh sörfőzdék termékei ízlettek nekik. Az őriszentpéteri Ébenspanger Péter pedig Rúzsa Magdi koncertjáről szólt elismerően, véleménye szerint még a sitkei nagy sikerű fellépéséhez képest is jobb formát mutatott az énekesnő.