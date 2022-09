Még maguk a szervezők is meglepetten vették tudomásul, milyen élénk érdeklődés mutatkozott a program iránt. Jöttek néptáncos múlttal rendelkező középkorúak, a folklór iránt érdeklődő fiatalok, s olyanok is, akiknek semmilyen táncos előképzettségük nincs, hiszen eleve kezdő néptáncoktatást hirdettek.

– Mindenhonnan azt látjuk, hogy az utóbbi időben újra fellendülőben van az egykor virágzó táncházmozgalom, egyre több helyen van néptáncos rendezvény, s ebből mi sem szeretnénk kimaradni – mondta Szőcei Renáta, a program egyik szervezője. – Augusztusi falunapi programsorozatunk keretében szerveztük meg az első zalacsébi táncházat, s nagyon nagy sikere volt. Eleinte mindenki csatlakozott, próbálta a lépéseket ellesni a néptáncos múlttal rendelkezőktől, de aztán ahogy jöttek a táncrendek, bizony kiderült, hogy sokaknak kevés a tudása. Ők irigykedve nézték a táncosokat, látták az arcukon az örömet, s emiatt fogalmazódott meg bennünk, hogy szükség lenne szervezett oktatásra, továbbá ennek okán kértük fel a szakkör vezetésére Henczi Dávid táncoktatót.

Szőcei Renáta hozzátette: az egyelőre még senkiben sem merült fel, hogy színpadképes csoportot alakítsanak, azaz a cél továbbra is a néptánc iránti kedv felélesztése, a táncházmozgalomban való részvételhez szükséges tudás megszerzése, esetleg olyan néphagyományok felelevenítése a faluban, mint a regölés vagy a pünkösdölés. Példaként azt a Novát említette, ahol szintén néhány éve vert újra gyökeret a táncházmozgalom. A göcseji település kezdeményezésének, az ottani táncmozgalom kibontakozásának és sikereinek mi is folyamatosan teret adtunk lapunkban, így a novaiak példája mint a közösségépítés eszköze is ott lebegett a zalacsébiek szeme előtt.

– Nagyon régen, sok-sok évtizeddel ezelőtt Zalacsében volt már szervezett táncoktatás – magyarázta tovább a program ötletgazdája. – Gál József, akivel együtt indítottuk útjára a jelenlegi tánccsoportot, gyermekkorában még itt, a faluban tanulta az alapokat. A térségben a későbbiekben aztán már csak Zalalövőn, a Salla néptáncegyüttes révén volt még lehetőség a néptáncmozgalomba bekapcsolódni, illetve jelenleg az ottani alapfokú művészeti iskolában zajlik még szervezett néptáncoktatás. Ezért is gondoltuk, hogy van létjogosultsága a kezdeményezésünknek, egy örömtáncos csoport megfér ezek mellett. Az első foglalkozás tapasztalatai, a jelenlévők száma igazolt is bennünket. Örömmel láttuk, hogy nemcsak Zalacsébről, de Zalalövőről és Zalaegerszegről is érkeztek érdeklődők.

Az első foglalkozáson a résztvevők moldvai táncokkal ismerkedtek, ezt a későbbiekben felcsíki és zalai motívumokkal egészítik ki. A foglalkozásokat péntek esténként tartják. Egyelőre úgy tűnik, a hölgyek érdeklődőbbek, legalábbis azt első találkozón ők voltak létszámfölényben. A magyar táncok azonban többnyire párosak, ezért Szőcei Renáta szerint fiúk, férfiak részvételére is nagyobb számban lenne szükség.