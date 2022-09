A zalai népművészet, népi kézművesség egyedülálló módon őrzi, élteti elődeink tárgykultúrájának hagyományát, a különböző mesterségek szakmai díjakkal kitüntetett képviselői adják át az új nemzedékeknek az évszázados tudást. A közösség és a körülötte létező széles tábor teljesítményét összetartozását, a városra gyakorolt jótékony hatását emelte ki a 40. évforduló szombati ünnepségén köszöntőjében Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester. Az alkotótáborok, a szakkörök, a kiállítások, az országos és nemzetközi bemutatkozások mellett például a kovácsműhely, a kemence, a Panoráma Galéria, a nemezsátor megépítése adja a ház és az egyesület különlegességét, hangsúlyozták, mindezt megköszönve Skrabut Évának, az egyesület és Prokné Tirner Gyöngyinek, a ház vezetőjének.

"A borsó meg a héja" címmel tartott gébárti jubileumi ünnepség keretében szombaton 7 új kopjafát, emlékoszlopot avattak a sírjelparkban az elődök előtt tisztelegve. Róluk Beszprémi Katalin, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének elnöke szólt. Ezután a Harangláb Együttes muzsikája invitálta a folyamatosan bővülő ház udvarán megterített asztalokhoz a zalai népművészeket, a vendégeiket, akik meghallgathatták a bihari Kolozsvári István szakmai értékelő beszédét. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége elnöke az ország népi kézműveseinek üdvözletét tolmácsolta az erős közösség számára, ajándékba pedig a tő bazsarózsát és egy tő levendulát hozott. Előbbi a hosszú, boldog életet, utóbbi az erényt és a bőséget szimbolizálja. Skrabut Éva, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke tekintett vissza a negyven évre, az 1982-től tíz éven át épült ház történetére, s mindazokra, akik a maguk posztján támogatták, segítették, sikerre vitték a kézművesek háza és az egyesület ügyét. A műsorvezető, H. Horváth Gyula a már eltávozottak névsorát is felolvasta, majd Prokné Tirner Gyöngyi, a ház vezetője idézte fel ötéves etapokba rendezve, mi minden történt Zalában a népművészet világában, s mi azzal egyidőben a nagyvilágban. A bőrrel, fémmel, fával, textillel dolgozó népi mestereket adó Stiller-család tagjai idézték fel a házhoz kötődő emlékeiket, mindazt, ami e helyt tanulhattak, nemcsak a tárgyalkotásról, hanem az egymás iránti tiszteletről, viselkedéskultúráról. A köszöntők közt Molnárné Riskó Erzsébet népi iparművész és Devecz Zsuzsi, az egyesület titkára valamint Nagy József, a békési társszervezet vezetője is meleg szavakkal szólt arról, hogy ehhez a közösséghez tartozhat. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát vezető Kovács Dezső nevében is köszöntötték az ünnepelteket. A résztvevők késő délutánig idézték fel emlékeiket a fehér asztalnál.