Női-férfi labdarúgó-mérkőzés, gyerekprogramok, egészségsátor és veterán autók felvonulása is várta az érdeklődőket, délután pedig zenés előadók műsora szórakoztatta a közönséget.

Tomposné Gyuricza Judit, Csömödér polgármestere elmondta: második alkalommal szerveztek ilyen nagyszabású falunapot, a főzőversenyre idén még többen neveztek, mint tavaly, ez alkalommal 18 csapat érkezett, többnyire helyiek készültek nagy izgalommal, de részt vettek a főzésen a környékbeli falvak falugondnokai is, akik csömödéri kollégájuk meghívására érkeztek. Az egész napon át tartó programok mellett ez alkalommal különféle árusok is színesítették a kínálatot, a tombolasorsoláson pedig értékes nyeremények találtak gazdára. A látogatókat vendégül is látták, az önkormányzat két üstben készített étket, a Cserta-menti Nyugdíjas Klub tagjai pedig süteményeket ajánlottak fel az alkalomra.

Kora délután hirdették ki a főzőverseny eredményét. Az ételeket Németh Csaba plébános, Stángli Norbert és Bicsák Krisztián szakmabeli egyéni vállalkozó, valamint Rokob Mária védőnő bírálta. Stángli Norbert zsűrielnök dicsérte a csapatokat, sokféle ételt és ízvilágot kóstoltak, illetve sok kreatív tálalást láttak. A legjobbnak járó elismerést a Piktor és Iphone nevű csapat nyerte el, a különdíjat a Cserta-menti Nyugdíjas Klub.

Köszöntötte a falunapon megjelenteket Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője és Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is, mindketten gratuláltak a rendezvény megszervezéséhez és a főzőcsapatok aktivitásához.