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Mutatjuk a zalai mozik csütörtöki műsorát

ZH

Zalaegerszeg 

Art mozi: 16.30 Bereményi kalandja (magyar portréfilm); 18.00 Ecc, pecc, ki lehetsz? (amerikai thriller); 20.00 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); Cinema City: 16.15, 20.00 Ecc, pecc, ki lehetsz? (amerikai thriller); 15.30, 17.00, 20.15 Mosolyogj (amerikai horror); 17.10, 19.40 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); 16.45 Avatar (amerikai–angol kalandfilm); 14.30, 15.15, 18.30, 20.30 Nyugati nyaralás (magyar krimi-vígjáték); 14.40 King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (francia családi vígjáték); 13.00 DC Szuperállatok Ligája (amerikai animációs film); 14.00 Minyonok: Gru színre lép (amerikai animációs kalandfilm) 

NAGYKANIZSA Cinema: 17.15, 19.30 Mosolyogj (amerikai horror); 17.30 Avatar (amerikai–angol kalandfilm); 17.45 Nyugati nyaralás (magyar krimi-vígjáték); 20.00 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); 20.30 Ahol a folyami rákok énekelnek (amerikai thriller) 

HÉVÍZ Fontana Filmszínház: Honty Hanna terem: 14.30 A hónap dolgozója (francia vígjáték); 16.30 Avatar (amerikai–angol kalandfilm); 19.30 Nincs baj, drágám (amerikai thriller); Kisterem: 15.00 A jó főnök (spanyol vígjáték); 17.15 Rózsák királynője (francia vígjáték); 19.00 Oltári tévedések (olasz vígjáték)

Címkék#mozi#műsor#ajánló
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